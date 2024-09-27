教師節敬師有創意！全台第3大高中創新格「橘」

明天是教師節，全台第三大校、僑泰高中今提早歡慶，由學生自治會策畫，以「僑泰新格橘」為主題，取「局」、「橘」兩字諧音，贈送含橘子成分的天然洗衣精給全體教職員工，感謝對學生用心與付出，也展現學校在少子化逆境中突圍而出，開創新局。

校長温順德表示，僑泰今年升學績效再開紅盤，高中職錄取國立大學逾400人，更有5人考取台大，打破校史紀錄；國中部參加會考，2人獲111滿點，榮登全國榜首，8位5科A++，55位5A，都寫下歷史新頁。招生更連三年逆勢成長，全校學生總數達6300餘人，較去年增加近300人，穩居全台第三大校，確實開創「僑泰新格局」。

今年的敬師活動由學生自治會策畫，家長會贊助禮品。今天一早，董事長蔡玉堂、温順德、家長會會長陳敏嘉、準會長何得誌、輔導會長賴富源、榮譽會長陳耀恭及學生自治會的幹部們，在校園入口處親自迎接師長，除手持學生繪製的祝賀卡片外，更贈送含橘子成分的天然洗衣精給教職員工，傳達對師長最高的敬意。

學生自治會會長李依庭與幹部們，今早六時到校準備，給老師們意外的驚喜。李依庭說，在求學期間，老師陪伴的時間比父母親還要多，希望在這屬於老師們的日子，學生可以寫卡片或口頭的表達，向老師傳達感恩之情。

家長會長陳敏嘉說，2名女兒都在僑泰就讀，唯有學校用心，家長才能放心，在教師節這個重要的日子中，希望以小小的心意，感謝老師們一整年為孩子無私的付出。輔導會長賴富源說，他求學時期的恩師如今也還在僑泰服務，他除感謝老師當年的教導，也希望將這份溫情傳承給孩子們。