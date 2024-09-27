公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

少子化衝擊下，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招，根據最新統計，114學年共47校申請寄存3371個招生名額，其中公立一般大學、技專校院寄存名額達520個，創下歷年新高。教育團體評析，少子化下公立大學也出現缺額招不滿，評估公校寄存應是從非都會區學校、相對冷門的科系做起，但適度的寄存，仍有利於調控招生。

根據教育部最新統計，114學年共47校申請名額寄存，一般大學16校參與名額寄存，其中公立大學寄存163名、私立大學寄存452名。

過去幾乎不參與寄存的公立大學114學年寄存名額創下歷年新高，統計指出，公立大學113學年僅寄存29名、112學年82名、111學年64名，114學年則一次突破160名。無獨有偶，公立技專校院寄存名額也創下新高，114學年招生共寄存357個名額，較113學年305個再增，也是連續第二年寄存名額突破百人。

高教工會研究員陳柏謙表示，少子化下部分公校也出現招生缺額，又根據過往缺額分布狀況，多見於交通不便的非都會區公校，或者公校中被認為實用性較少的冷門科系，都可能在少子化下招不滿，學校評估114學年招生仍可能招不滿，進而先選擇寄存。

東華大學校長徐輝明表示，學校雖然今年遭逢地震衝擊、招生有缺額，但地震僅是該年度的特殊狀況，學校沒有因此寄存。

徐輝明說，對大學而言，少子化趨勢下，名額寄存後實則難以取回，名額減少、學雜費收益也一同減少，因此若有科系招不滿，學校內部會先自我調控，如A系招不滿，可將名額挪至招生較好的B系，且公立大學基本上都有一定規模，內部要先調整應對非難事。

徐輝明也表示，若公立大學走上寄存，則評估是科系名額調控上已發生困難，加上少子化衝擊，又已經幾年來都未見改善，綜觀數個艱難條件才會選擇寄存，「寄存是不得已的最後一步，也會是校長最痛苦的決定。」

但陳柏謙表示，過去一兩年來是私立大專校院大規模寄存名額減招，但人口趨勢影響招生其實早能預料，一次寄存大量招生名額，代表學校主事者沒有做好未來三、五年間招生規畫，才會出現單一年度一校大規模寄存上百個名額的狀況。

陳柏謙說，公立學校今年整體寄存名額雖然攀升，但也還能接受，適度少量寄存可配合科系調整一起做，不失為是一種彈性策略。