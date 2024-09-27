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114學年大專校院寄存減招 公立學校寄520名額創新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
公立一般大學、技專校院114學年招生寄存名額114學年達520個，創下歷年新高。示意圖，非當事人。本報資料照片
公立一般大學、技專校院114學年招生寄存名額114學年達520個，創下歷年新高。示意圖，非當事人。本報資料照片

少子化衝擊下，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。根據最新統計，招生即將開跑的114學年，共47校申請寄存共3371個招生名額。私立學校雖然仍為寄存大宗，但公立一般大學、技專校院寄存名額114學年達520個，創下歷年新高。

教育部自103學年推出寄存名額制度，大專校院可評估自身狀況申請寄存減招名額，名額暫時存於教育部，當學校招生狀況好轉，或想調整招生時即可再取回。教育部於每年八月中旬後開放學校寄存來年招生名額，並於年底公告各校系核定名額數。

根據教育部公告最新統計，114學年共有47校申請名額寄存，一般大學共計16校參與名額寄存，其中公立大學寄存163名、私立大學寄存452名。

根據教育部數據，過去幾乎不參與寄存的公立大學114學年寄存名額創下歷年新高，統計指出，公立大學113學年僅寄存29名、112學年82、111學年64名，114學年則一次突破160名。無獨有偶，公立技專校院寄存名額也創下新高，114學年招生共寄存357個名額，較113學年305個再增，也是連續第二年寄存名額突破百人。

教育部數據顯示，私立大專校院仍是寄存大宗，私立大學114學年寄存452名，私立技專校院則寄存2399名，但過去私立大專校院已因少子化經歷過大批寄存，如112學年因適逢111招生重挫，私立大學、技專個別寄存名額均逾4000個，113學年又個別經歷逾2000個寄存名額，因此114學年寄存數，無論是私立大學、技專都已較往年少。

又寄存後學校只要評估招生狀況，仍可向教育部取回，教育部也表示，110至114學年度，一般大學共計13校取回311名寄存名額；技專校院共計4校取回281名寄存名額。

教育部表示，同意學校回復寄存名額主要考量包括學校審查通過增設新的系所或學制，以及部分系所招生情形恢復良好，且因既有招生名額數已不足以分配，因此同意學校取回部分名額。又國立台灣大學113學年時寄存15個名額，114學年度台大則取回了7個。

少子化 教育部

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