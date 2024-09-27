首例！昔中州科大校地未來將被替代役、保二總隊使用

曾爆出「烏干達黑工」爭議的中州科技大學，因財務狀況不佳，已於112年7月31日停辦，教育部今表示，全校6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約新台幣23億6800萬餘元，已全數過戶給內政部，未來將做為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，成為私校校產轉移給中央機關之首例。

教育部說，中州科大因財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實，教育部依私校退場條例列為專案輔導學校，後於111學年度結束時（民國112年7月31日）停辦。教育部依私校退場條例解除原董事會全體董事職務，重組包含教職員及專家學者之公益董事會。

教育部表示，中州科大校地經行政院會議決議由內政部承接，規畫為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，內政部規畫運用學校校舍舉辦民眾自衛自救培訓課程、辦理民防專業訓練、培育民防專業課程師資及建構全民防衛訓練，以提升民防訓練量能及品質，完善保護公眾的安全與福祉。

教育部指出，中州科大校地及校舍已於今年9月24日全數過戶給內政部，落實私校校產公共化並能重新活化再利用，成為私校校產轉移給中央機關之首例。教育部未來將持續協助退場私校之公益董事會，處理學校財產清算及賸餘財產歸屬事宜，以維護校產公共性。