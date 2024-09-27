快訊

漢翔工程師社群張貼「機敏資料」 顧立雄曝洩密下場

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

震驚！屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

首例！昔中州科大校地未來將被替代役、保二總隊使用

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中州科大校地經行政院會議決議由內政部承接，規畫為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用。本報資料照片
中州科大校地經行政院會議決議由內政部承接，規畫為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用。本報資料照片

曾爆出「烏干達黑工」爭議的中州科技大學，因財務狀況不佳，已於112年7月31日停辦，教育部今表示，全校6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約新台幣23億6800萬餘元，已全數過戶給內政部，未來將做為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，成為私校校產轉移給中央機關之首例。

教育部說，中州科大因財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實，教育部依私校退場條例列為專案輔導學校，後於111學年度結束時（民國112年7月31日）停辦。教育部依私校退場條例解除原董事會全體董事職務，重組包含教職員及專家學者之公益董事會。

教育部表示，中州科大校地經行政院會議決議由內政部承接，規畫為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用，內政部規畫運用學校校舍舉辦民眾自衛自救培訓課程、辦理民防專業訓練、培育民防專業課程師資及建構全民防衛訓練，以提升民防訓練量能及品質，完善保護公眾的安全與福祉。

教育部指出，中州科大校地及校舍已於今年9月24日全數過戶給內政部，落實私校校產公共化並能重新活化再利用，成為私校校產轉移給中央機關之首例。教育部未來將持續協助退場私校之公益董事會，處理學校財產清算及賸餘財產歸屬事宜，以維護校產公共性。

內政部 教育部 民防

延伸閱讀

回響／防大學短報缺額 明年增檢核機制

內政部擬明年修法強制興建淨零建築 估不影響房價

特殊教育典範！ 苗縣2特教師獲卓越特殊教育人員殊榮

影／北市國小教師招不到人 立委籲教育部提解方

相關新聞

首例！昔中州科大校地未來將被替代役、保二總隊使用

曾爆出「烏干達黑工」爭議的中州科技大學，因財務狀況不佳，已於112年7月31日停辦，教育部今表示，全校6萬745平方公尺...

教師節要放假 勞團喊「還我7天假」 籲藍白立委兌現政見

明天是教師節，由多個勞團組成的「尊嚴勞動修法聯盟」今天在立院群賢樓召開記者會，要求國民黨、民眾黨兩黨兌現選前承諾，讓教師...

教師荒加劇 北市國小缺口達4成

不只代理教師荒，現在也出現教師荒，每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，十年內從六十九點一％下滑至五十七點五...

台灣邁入超高齡社會 弘光大學生赴日加 學AI長照高端照護

內政部統計，今年8月底我國65歲以上人口近442萬人，占全體人口18.9％；弘光科技大學醫療健康學院著重智慧健康照顧教學...

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

小學生午休影響秩序，被罰睡陽台，因此罹患創傷後壓力症候群，校方被判國賠30萬元，10年過去了，教育制度改善了嗎？顯然沒有。教育部今年公布16種管教措施，有校長譏諷如同給警察配備水槍維護治安，老師不敢罰，學生不怕罰，家長團體直言，教育問題需要跨部會溝通。

賴總統頒師鐸獎 教授穿「以核養綠」上台

教育部昨天舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，清大特聘教授李敏穿著「以核養綠」Ｔ恤從總統賴清德手中接下師鐸獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。