教師節要放假 勞團喊「還我7天假」 籲藍白立委兌現政見

明天是教師節，由多個勞團組成的「尊嚴勞動修法聯盟」今天在立院群賢樓召開記者會，要求國民黨、民眾黨兩黨兌現選前承諾，讓教師節、行憲紀念日恢復成國定假日，才能有效降低台灣勞工的年總工時。

宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已說，民進黨在2016年推動一例一休修法時，以中小企業衝擊、全國休假一致、刪除威權遺緒等理由，把原本的19天國定假日刪減成12天，但根據勞動部官方的國際勞動統計數據，截至2022年，我國全年度總工時平均仍高達2008小時，在世界主要國家高居第6，2023年更提高至2019個小時，距離年總工時將至2000小時得標越來越遠，也讓我國排名居高不下。

胡勝已說，以2022年來看，南韓年總工時1904小時、日本1626小時，都比台灣低，但南韓國定假日15天、日本有16天，都比台灣12天國假來得多，希望各政黨黨團能看到台灣勞工工時過長的處境，提案增訂國定假日，用這個政策工具來全面降低台灣的年總工時。

全國教育產業總工會理事長林碩杰則說，民進黨當年以全國軍公教勞休假一致為理由砍掉7天國假，但至今還是不一致，2016年時就曾出現教師節老師沒放假、勞工放假的世界奇觀，至今勞動節也還是只有勞工放假，軍公教仍要出勤，造成許多父母明明放假，小孩卻得上學，一家人仍無法一起享受家庭生活。

林碩杰說，去年總統大選時民眾黨提出增訂928教師節國定假日的政見，國民黨也提出1225行憲紀念日放假的承諾，如今立法院藍白過半，這兩項承諾都應該實現，不要選前支票、選後落空。

新竹縣產業總工會理事長劉興德也說，增加國定假日除了可以讓勞工休息，降低我國年總工時，同時也可讓政府在年度行事曆上排出更多連假，藉此促進我國經濟及旅遊發展。

桃國市產業總工會秘書林莊周除呼籲藍白兩黨應儘速落實選前政見、推動增訂國假的法案，也向民進黨喊話，在現在國會不過半情況下，民進黨更應傾聽全國勞工心聲，恢復國定假日，聯盟後續也會持續遊說各黨團，呼籲立法院各黨團儘速提案恢復勞工的7天國定假日。