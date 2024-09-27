賴總統頒師鐸獎 教授穿「以核養綠」上台

教育部昨天舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，清大特聘教授李敏穿著「以核養綠」Ｔ恤從總統賴清德手中接下師鐸獎，李敏表示，他不是要向總統嗆聲，而是希望他做該做的事，頒獎時賴清德對他說「謝謝教授」。

昨天共有七十二名教師榮獲師鐸獎，賴清德致詞時表示，面對全新的挑戰，最辛苦的莫過於在教學現場的老師，除了要春風化雨教育下個世代，更要不斷充實自我。政府承諾會與老師共同努力，帶給下一個世代更好的學習環境。

清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏穿「以核養綠」Ｔ恤領獎，他在受訪時強調，賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，他不是要跟總統「嗆聲」，主要是期待他在能源政策方面做該做的事。被問到賴清德有看到Ｔ恤的字樣嗎？李敏說，要不看到也很難，因時間短暫，頒獎時賴清德只和他說了「謝謝教授」。

另位獲獎的嘉義縣協同高中數學老師黃明真，是一名跨性別者，她說，自己大約在幼稚園，就感覺到自己的內心和外在不太一致，直到工作妥當、在社會上的地位穩固後，才慢慢開始轉換性別。黃明真坦言，有兩、三年間她差點工作不保，還好有各級長官以及來自社會、學生、家長的支持，才熬過這一關。她鼓勵跨性別老師先裝備好自己，在教學場域站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。

澎湖縣立志清國中校長王世桓，在澎湖任教近卅六年，五十五歲時曾退休，但因學校找不到校長，相隔半年又被找來回任。他說，能在教育發揮所長，與小孩一起成長，是他非常高興的事。