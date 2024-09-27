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賴總統頒師鐸獎 教授穿「以核養綠」上台

聯合報／ 記者李芯／台北報導
賴清德總統（左）昨天頒發師鐸獎給國立清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏（右）。記者林伯東／攝影
賴清德總統（左）昨天頒發師鐸獎給國立清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏（右）。記者林伯東／攝影

教育部昨天舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，清大特聘教授李敏穿著「以核養綠」Ｔ恤從總統賴清德手中接下師鐸獎，李敏表示，他不是要向總統嗆聲，而是希望他做該做的事，頒獎時賴清德對他說「謝謝教授」。

昨天共有七十二名教師榮獲師鐸獎，賴清德致詞時表示，面對全新的挑戰，最辛苦的莫過於在教學現場的老師，除了要春風化雨教育下個世代，更要不斷充實自我。政府承諾會與老師共同努力，帶給下一個世代更好的學習環境。

清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏穿「以核養綠」Ｔ恤領獎，他在受訪時強調，賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，他不是要跟總統「嗆聲」，主要是期待他在能源政策方面做該做的事。被問到賴清德有看到Ｔ恤的字樣嗎？李敏說，要不看到也很難，因時間短暫，頒獎時賴清德只和他說了「謝謝教授」。

另位獲獎的嘉義縣協同高中數學老師黃明真，是一名跨性別者，她說，自己大約在幼稚園，就感覺到自己的內心和外在不太一致，直到工作妥當、在社會上的地位穩固後，才慢慢開始轉換性別。黃明真坦言，有兩、三年間她差點工作不保，還好有各級長官以及來自社會、學生、家長的支持，才熬過這一關。她鼓勵跨性別老師先裝備好自己，在教學場域站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。

澎湖縣立志清國中校長王世桓，在澎湖任教近卅六年，五十五歲時曾退休，但因學校找不到校長，相隔半年又被找來回任。他說，能在教育發揮所長，與小孩一起成長，是他非常高興的事。

師鐸獎 賴清德 跨性別

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