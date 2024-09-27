聽新聞
0:00 / 0:00

教師荒加劇 北市國小缺口達4成

聯合報／ 記者張博瑞李芯／台北報導

立委范雲（中）和教團昨天舉行記者會，指出不友善職場等五大原因，加劇「教師荒」。記者林澔一／攝影
立委范雲（中）和教團昨天舉行記者會，指出不友善職場等五大原因，加劇「教師荒」。記者林澔一／攝影
不只代理教師荒，現在也出現教師荒，每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，十年內從六十九點一％下滑至五十七點五％，教團分析，一○八課綱備課支援少、各項加給過低、行政繁重、性平霸凌頻傳，及不友善職場等加劇「教師荒」；教師節前夕，全教總也宣布設立非屬學校應收應辦公文投訴專區。

立委范雲說，去年各級學校出現代理教師補不滿，教育部回應是因正式教師大開缺，原代理老師上岸才造成代理教師荒，只是過渡期，但今年九月開學，再度出現代理教師荒，且今年六月台北市國小開出的四百六十一名正式缺，竟只聘到兩百七十六名，代表有四十％的正式教師缺額招不到人。

全教總副秘書長李雅菁表示，年輕教師不願再投入教育現場，與壓力日益嚴重有關，教育部講了多年的「行政減量」目前看不到任何成效。她直言，推各項政策前，各部會應該協調好，而不是盲目追求各自的ＫＰＩ。

全教產理事長林碩杰指出，年改政策後造成許多老師延後退、不敢退，原本可正常新陳代謝的教學現場大塞車、新血進不來。在教育部、教育局每年開缺都無法固定的情況下，許多具備教師證的優秀人才，只好轉換跑道投入其他職場。

代理教師工會理事長黃湘仙則說，教育現場職場霸凌嚴重，相關機制卻不完善，不友善職場讓未入職教師卻步、也可能讓現職教師失望離開。

國教署副署長許麗娟表示，為了讓每年教師缺額趨向穩定，已著手與各縣市政府協調、共同研議，希望讓儲備老師更有意願留在教學現場；行政人力補足、職務加給部分，也將與地方政府共同努力。

代理教師 教育部 職場

延伸閱讀

影／北市國小教師招不到人 立委籲教育部提解方

教師節不快樂！范雲攜教團揭教師荒五原因

北市小學高年級班導23.5%都是代理教師 教育局提3大精進作為

城鄉都有代理教師荒 待遇環境跟不上業界難解

相關新聞

教師荒加劇 北市國小缺口達4成

不只代理教師荒，現在也出現教師荒，每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，十年內從六十九點一％下滑至五十七點五...

賴總統頒師鐸獎 教授穿「以核養綠」上台

教育部昨天舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，清大特聘教授李敏穿著「以核養綠」Ｔ恤從總統賴清德手中接下師鐸獎，...

政大師捐一億創「仲尼基金」 分5年多面向提升教學效益

國立政治大學今於商學院舉辦113年度仲尼獎頒獎典禮暨仲尼基金簽約儀式，仲尼傑出教學獎由商學院教授李瑞華與前校長周行一於1...

中央大學陳德懷、林裕峯 「師生檔」雙雙獲師鐸獎

教育部今天頒發杏壇最高榮譽113年師鐸獎，國立中央大學網路學習科技研究所國家講座教授陳德懷，以及其博士班生、現任桃園市仁...

行政減量無感 全教總設「公文投訴專區」

104年教師節前夕，教育部宣布要推動學校行政業務減量，希望教師能投入更多心力在學生身上。過了9年，全教總於今表示，教師普...

教師節精選！盤點那些年「老師在講、你沒在聽」的十大金句

訂正完才能下課、你當機了嗎？學生無法逃避的老師名言，背後藏著的教育智慧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。