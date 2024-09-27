教師荒加劇 北市國小缺口達4成

立委范雲（中）和教團昨天舉行記者會，指出不友善職場等五大原因，加劇「教師荒」。記者林澔一／攝影 不只代理教師荒，現在也出現教師荒，每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，十年內從六十九點一％下滑至五十七點五％，教團分析，一○八課綱備課支援少、各項加給過低、行政繁重、性平霸凌頻傳，及不友善職場等加劇「教師荒」；教師節前夕，全教總也宣布設立非屬學校應收應辦公文投訴專區。

立委范雲說，去年各級學校出現代理教師補不滿，教育部回應是因正式教師大開缺，原代理老師上岸才造成代理教師荒，只是過渡期，但今年九月開學，再度出現代理教師荒，且今年六月台北市國小開出的四百六十一名正式缺，竟只聘到兩百七十六名，代表有四十％的正式教師缺額招不到人。

全教總副秘書長李雅菁表示，年輕教師不願再投入教育現場，與壓力日益嚴重有關，教育部講了多年的「行政減量」目前看不到任何成效。她直言，推各項政策前，各部會應該協調好，而不是盲目追求各自的ＫＰＩ。

全教產理事長林碩杰指出，年改政策後造成許多老師延後退、不敢退，原本可正常新陳代謝的教學現場大塞車、新血進不來。在教育部、教育局每年開缺都無法固定的情況下，許多具備教師證的優秀人才，只好轉換跑道投入其他職場。

代理教師工會理事長黃湘仙則說，教育現場職場霸凌嚴重，相關機制卻不完善，不友善職場讓未入職教師卻步、也可能讓現職教師失望離開。

國教署副署長許麗娟表示，為了讓每年教師缺額趨向穩定，已著手與各縣市政府協調、共同研議，希望讓儲備老師更有意願留在教學現場；行政人力補足、職務加給部分，也將與地方政府共同努力。