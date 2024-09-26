政大師捐一億創「仲尼基金」 分5年多面向提升教學效益

國立政治大學今於商學院舉辦113年度仲尼獎頒獎典禮暨仲尼基金簽約儀式，仲尼傑出教學獎由商學院教授李瑞華與前校長周行一於105年設立，主要表彰教學卓越教師。今年李瑞華更進一步捐款一億成立「仲尼基金」，分五年多面向提升教學效益，希望藉此激發老師的教學熱情。

校長李蔡彥表示，「教學是大學的核心使命，沒有教學與人才培育，知識創新和社會實踐便難以實現。」他指出，隨外部競爭日趨激烈，教學成果難以量化評估，過去十年間，許多教學項目也因此受到不同程度的影響。

李蔡彥指出，設立仲尼獎正是為了強調教學的根本價值，提醒回歸教育的初衷。感謝李瑞華慷慨捐資，期盼政大能成為國內教學卓越的典範。

李瑞華在致詞中強調，仲尼基金延續孔子「有教無類、因材施教、傳道授業解惑」的教育理念，並希望通過該基金，幫助教師不僅傳授知識，還能培育學生的獨立思考能力與正向價值觀。

「仲尼基金」由教務處教發中心研擬及規劃，逐步推出措施，包括新進教師傳習、教師社群與觀課活動、典範教師講堂系列以及教學創新工作坊，期望建立支持和激勵教師持續成長的環境。基金也將保留預算，由教發中心設計提案制度，開放全校師生和校友參與提出優化教學效益的提案。

教務長林啓屏補充說明，仲尼基金資源將分為四大方向，包括仲尼傑出教學獎、傳道精神深耕、教師支持系統建置、國際教學網絡的對接與教學創新提案，投入的資源將政大塑造成為教學卓越的標竿。

此外，本屆仲尼獎得主、政大應數系副教授蔡炎龍表示，自己「譁眾取寵」型的教學方式讓課堂變得活潑，降低學生在初學程式、AI階段可能面臨的恐懼感。蔡炎龍也回憶從高中時期對程式設計產生興趣，並分享大學時期實習於廣告公司及學術路上面臨退學危機的轉折，最後選擇在應用數學領域深造並從事神經網絡研究的歷程。