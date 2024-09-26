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中央大學陳德懷、林裕峯 「師生檔」雙雙獲師鐸獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學網路學習科技研究所國家講座教授陳德懷（右），以及其博士班學生—桃園市仁和國小教務主任林裕峯雙雙榮獲113年師鐸獎。圖／中大提供
中央大學網路學習科技研究所國家講座教授陳德懷（右），以及其博士班學生—桃園市仁和國小教務主任林裕峯雙雙榮獲113年師鐸獎。圖／中大提供

教育部今天頒發杏壇最高榮譽113年師鐸獎，國立中央大學網路學習科技研究所國家講座教授陳德懷，以及其博士班生、現任桃園市仁和國小教務主任林裕峯「師生檔」雙雙獲獎。中大表示，陳德懷致力推動數位學習，林裕峯則為素養教學先驅，兩人對教育都有滿腔熱情，希望以科技為助力推展人文關懷。

中大表示，陳德懷教授不但是台灣推動數位學習的引航者，也是具有理念和實踐力的教育家，其創辦「趣創者實驗教育機構」，顛覆傳統以教為主的教育模式，讓學生在興趣與創造力驅動下自主學習，體現以「學習者」為中心的理念。

中大談到，近年陳德懷更結合國際數位學習學者共同提出「全球和幸」（Global Harwell）作為「全球共有教育目標」，希望透過教育的力量，幫助人類的關懷與貢獻更全球、更和諧也更幸福。

林裕峯則投入教職20年，獨創「ARPC」教學模組及「玩中學、做中學、說中學、讀中學、寫中學、分享學、服務學」七大創新學習策略，讓孩子愛上數學。

中大指出，林裕峯推動「同儕教學」，透過「高手牽小手」，培訓高年級學生成為導師，引導低年級及幼兒園學童體驗玩數學的樂趣；另透過「小手牽銀手」，推動學生至社區發展協會與長者青銀共學，搭起世代溝通的橋梁。他認為每一個學生都是「圓心」，希望協助他們找到半徑，圓自己的夢想藍圖。

中大表示，師生兩人普遍認為未來的競爭是思維的競爭，可以聚焦在興趣、創造和習慣三個核心觀念，培養孩子以終為始的習慣，並用「興趣」激發學習動力，以發揮他們無限的創造力和潛能，成為終身學習者。

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