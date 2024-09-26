行政減量無感 全教總設「公文投訴專區」

104年教師節前夕，教育部宣布要推動學校行政業務減量，希望教師能投入更多心力在學生身上。過了9年，全教總於今表示，教師普遍對行政減量無感，仍有地方政府要求老師計算學童每月減碳量、調查學生家中是否安置火災警報器。因此，全教總宣布在30日上架「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，把有問題的公文公告在網站，對外發布結果。

全教總表示，當今教育活動講求重視學生個別差異，教育政策推動也應充分考量不同學習階段、地方情境的個殊差異，不宜老想一紙公文就號令天下。有些公文明明是要處理高中職學校事務，卻發給轄下所有國中小，曾有縣市發文給全縣國小，鼓勵小學生踴躍投稿「國會季刊」。

全教總提及，政府的非教育部門為推動政策，把各類政策冠上「○○教育」之名，頻繁加載於學校，導致與教育本質無直接關聯的外加業務，加重了學校的行政負擔，嚴重分散教師的教學時間和精力。

全教總舉例，有地方教育局發文到各國小，要求計算學童每月減碳量，以便回報給該市環境保護局；有地方政府發函各級學校，限期將反詐騙宣導成果彙整至該縣政風處；有教育局轉發衛生局公文，要求全市中小學施測網路使用習慣量表；有地方政府要求中小學導師調查學生家中是否安置「住宅用火災警報器」。

全教總更批評，某地方政府曾發文宣傳某民間企業慈善基金會的反毒宣導企劃案，還要求各校一定要派員參加，可見連民間公司和基金會能透過地方政府行政系統的協助，要求基層教師協助創造業績。

在教師節前夕，全教總宣布設立「非屬學校應收應辦公文投訴專區」，於9月30日星期一正式公開上架，只要認定公文根本就不是學校應辦理的，歡迎會員教師自即日起填具會員卡號後，把有問題的公文檔案email至「nftu@nftu.org.tw」。全教總將於認定完成後將公告在網站上，每週定期更新，不定期對外發布結果。