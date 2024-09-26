教師節精選！盤點那些年「老師在講、你沒在聽」的十大金句

愛之深，責之切！

再過幾天就是教師節了！不少學校或班級都如火如荼的舉辦各種慶祝活動。畢業多年，也許你曾遇過那個重要老師，罵你不留情，但也為你擋風遮雨，讓你漸漸平安成長。每年教師節你是否會想起某位老師對你講過的一句話、做過的一件事？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近兩年，盤點老師最愛講的十大金句，讓你一秒回到青春年代！

No.10 學習是你自己的事，不是你爸媽的事！

每次段考結束，老師看著成績單上許多同學的表現不盡如人意，總會語語重心長地說「同學們，學習是你們自己的事，不是你爸媽的事」，指出父母辛苦工作，提供孩子最好的學習環境，但學習的態度和成績由學生自己決定的，沒有人可以代替同學去考試，希望可以藉此喚醒學生的上進心，更讓許多家長頻頻點頭贊成。網友討論「現在很多國小生寫作業都要爸媽在旁邊盯著，我小時候根本沒這樣」、「可以改成學習是自己的事，不是安親老師的事」。

No.9 講完這個就下課

還記得以前老師下課前在黑板上出題，向台下學生說：「誰來把這個問題講清楚，我們就下課」。學生們立刻打起精神，原本有點渙散的注意力瞬間集中到黑板上的問題上，有人低頭翻著課本，也有人竊竊私語地討論著可能的答案。教室裡的氣氛變得熱烈起來，大家都想成為那個帶來「解脫」的英雄。

Dcard有網友以「一句話證明你是老師『老師說』留言大賽開跑」為題發起活動，有人留言表示，「訂正完才可以下課」、「我把這邊講完就下課」；還有人回覆，「我有說下課了嗎？」、「上課可以輕鬆，不能隨便」。

No.8 同學，借老師幾分鐘

每節課下課前，有些老師只要看課程進度落後，就會想跟同學借幾分鐘下課時間，或是自習時間老師突然要宣布事情，就會在講台前說「同學，借老師幾分鐘」，這時不少學生會發出哀號聲。其實有時候幾分鐘不夠，還有老師還會向藝能科老師借課考試、上課的情況出現。有一名體育老師在PTT發文詢問「借課考試會被追究責任嗎？」，對此，網友表示，「查起來你當然有責任」、「不要借課，任課老師本就要自己掌握進度」。

No.7 我們進度已經落後了，要開始趕進度了！

近幾年大家熱烈討論是否要縮短學生的上課時數，讓孩子能有充足的睡眠時間。但過往老師常常把「課程進度落後，要開始趕進度」掛在嘴邊，甚至是段考剛結束或一開學就能聽到這句話，深怕繁雜的教學內容有絲毫漏教給學生。

其實也有不少家長將孩童送往補習班，就是為了孩子能贏在起跑點，超前學校的進度。台灣補習班大部分課程進度超前學校1至3章節，而南韓竟有小學五年級就開始準備大學入學考試，對此，有網友表示，「現在孩子是在比出生家庭的資源有多少」、「韓國人很努力沒錯，但多數人從小身心健康就被操壞了」。

No.6 誰還沒交作業？

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

你還記得唸書時，老師早自習突然走到講台前，詢問「同學們，誰還沒交作業？」，話音剛落，教室內的氣氛瞬間凝結，有人下意識地看了看自己的桌面，檢查著作業是否齊全。幾個同學互相瞄了一眼，像是在確認誰可能落下了。這時有人發現作業寫了卻忘記帶到學校，趕緊舉手跟老師自首。

2023年10月傳出桃園市一名國小老師因為不滿學童多次不交作業、不聽話，當著全班同學面前公然辱罵學童「懶蟲、爛家長教出這種爛小孩」、「全家都不要臉」，遭學童用錄音筆錄下，家長得知後提告，該名老師被依誹謗罪，判刑5月，可易科罰金。有網友表示，「老師難為」、「當老師情緒控管真的要很高」。

No.5 上大學就解脫／自由了

每次老師要增加作業或是考試時，總會向同學說「高中拚一點，上大學你們就解脫、自由了」，這時有人臉上露出興奮的表情，也有人陷入沉思。大學生活和國高中生活完全不同，不再有早自習和晚自習，也沒有老師每天盯著學生做作業，課堂上的點名也少了許多。學生也可以自由選擇自己感興趣的課程，參加各種社團活動。對此，有網友表示，「升上大學的確時間會變得比較多， 也不用每天下課就往補習班跑」；但也有人認為，「這個幾十年前在講的話現在還有人會信？」、「逃離不了讀書，還需要爭實習機會、書卷、轉系等」。

No.4 同學，該醒了吧？起床！

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

學生昏昏欲睡的時間，除了第一節課以外，還有午休之後的下午第一節課。尤其冬季下午室內空氣暖和、安靜，部分同學午休剛起仍在開機中，有同學會開始冬眠，邊睡邊翻白眼或是睡到頭撞到桌椅，這時崩潰的老師就會拿藤條敲擊講桌，宛如人體鬧鐘叫大家起床。

一名老師2024年2月臉書發文透露，自己叫學生起床，被家長威脅要到學校揍她，對此，有網友表示，「有時候老師認為的善意，對學生和家長而言是一種壓力」、「辛苦了！這個時代不理性的家長實在太多了」。

No.3 我要告訴你媽媽／爸爸！

有遇過老師對調皮的同學無計可施的時候嗎？每當老師被學生搞到快瘋掉的時候，最後常常脫口「我要告訴你媽媽／爸爸」或是「我要跟家長告狀」，這時候通常搗蛋的學生會收斂一點。

育有兩個兒子的老師2023年1月於臉書分享自身經驗，認為小孩在學校有任何錯誤，都該告訴家長，但每回看到聯絡本紅字或接到老師電話時總是壓力很大，對此，有網友表示，「我對家長總是報喜不報憂，因為學生在學校犯錯，代表我沒能力把你管好，我應該要反省」、「能從聯絡簿上讓媽媽知道孩子需要監督，也了解老師有處理過媽媽能放心，是最棒的溝通」。

No.2 同學，安靜／閉嘴／不要講話！

這句話應該是許多老師每天都要講一次以上的話吧！只要一上課，台下總是有學生們窸窸窣窣、交頭接耳、嘻笑打鬧的聲響，時間一長再堅強的老師都會崩潰大喊，「同學不要講話！」但是健忘的同學往往安靜一陣子又開始聊天，這種無限輪迴只會一直發生，讓不少老師頭痛。

有一位家長2024年5月在網路上投訴老師以暴力行為要兒子安靜，對此，有網友表示，「不提告的話，絕對會有下一個人」、「不能接受，我們都是被體罰長大的知道這有多痛」。

No.1 同學，給我站起來！

國片《那些年，我們一起追的女孩》經典橋段，「有人沒有帶書吧？給我站起來！」許多老師懲罰學生都喜歡用「罰站」，當老師們使出這個招數，通常他們已經氣壞了！有時候站在教室中間會影響後排同學，所以很多老師會叫學生到教室外面或後面罰站。

有位家長2022年10月在臉書發文分享兒子轉學原因，指出孩子在學校被老師差別待遇，上課講話被罰站，為了避免小孩身心發展受到影響，因此決定轉學的過程。有網友表示，「好老師帶你上天堂，壞老師讓你下地獄」；但也有人認為，「建議這個小孩在家自學」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月20日至2024年09月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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