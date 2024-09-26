113年師鐸獎今頒獎 「跨性別教師」黃明真獲獎

教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及428名服務屆滿40年的資深優良教師。師鐸獎由賴清德總統親自頒獎。

師鐸獎得主之一，嘉義縣協同高中數學老師黃明真是一名跨性別者，從幼稚園就意識到自己內心的性別和外在不一致，歷經多年時間轉換性別至今，她鼓勵現在還在教學現場的跨性別教師先站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。