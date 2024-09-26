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113年師鐸獎今頒獎 「跨性別教師」黃明真獲獎

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），桃園市同德國中校長何信璋（右）獲獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），桃園市同德國中校長何信璋（右）獲獎。記者林伯東／攝影

教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及428名服務屆滿40年的資深優良教師。師鐸獎由賴清德總統親自頒獎。

師鐸獎得主之一，嘉義縣協同高中數學老師黃明真是一名跨性別者，從幼稚園就意識到自己內心的性別和外在不一致，歷經多年時間轉換性別至今，她鼓勵現在還在教學現場的跨性別教師先站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。

62歲的澎湖縣立志清國中校長王世桓「曾經」退休，後來又因學校找不到校長而回任，但能與孩子一同成長，讓他非常高興。另外獲獎的桃園市立同德國中校長何信璋擔任校長已15年，雖然現在愈來愈多人不願意做行政職，他鼓勵想要幫助更多人的老師，能投入校長工作發揮所長。

教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），嘉義縣協同高中數學老師黃明真（右）獲獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），嘉義縣協同高中數學老師黃明真（右）獲獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，國立清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏身穿「以核養綠」上衣，出席典禮接受總統頒獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，國立清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏身穿「以核養綠」上衣，出席典禮接受總統頒獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及428名服務屆滿40年的資深優良教師。賴清德總統（前左）在教育部長鄭英耀（前右）陪同下步入會場。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及428名服務屆滿40年的資深優良教師。賴清德總統（前左）在教育部長鄭英耀（前右）陪同下步入會場。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），澎湖縣立志清國中校長王世桓（右）獲獎。記者林伯東／攝影
教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎，由賴清德總統頒獎（左），澎湖縣立志清國中校長王世桓（右）獲獎。記者林伯東／攝影

師鐸獎 教師 跨性別

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