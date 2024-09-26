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賴清德頒師鐸獎 清大教授李敏穿「以核養綠」T表達理念

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
清大核工所教授李敏是2018年全國性公投「以核養綠」案共同發起人及推動者，他在師鐸獎頒獎時特別穿上有「以核養綠」字樣的T恤與賴清德總統合照。記者林伯東／攝影
清大核工所教授李敏是2018年全國性公投「以核養綠」案共同發起人及推動者，他在師鐸獎頒獎時特別穿上有「以核養綠」字樣的T恤與賴清德總統合照。記者林伯東／攝影

賴清德總統今表揚113年72位師鐸獎得主，清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏受獎時穿「以核養綠」的T恤。李敏是2018年以核養綠公投案共同發起人，受訪時指出，他認為賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，他不是要跟總統「嗆聲」，而是要支持總統。

教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，共有72名教師榮獲師鐸獎。李敏指出，他覺得賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，並沒有「意識形態上的反核」。他分析，賴清德在選總統時，邀請擁核的和碩董事長童子賢擔任民進黨智庫副董事長，近期成立的氣候變遷委員會，也邀請他擔任副召集人。此外，氣候變遷委員會的兩個顧問分別是前中央研究院長李遠哲及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，李敏指出，前者過去強調減碳的重要，後者就他所知也支持核能。

李敏強調：「我不是要跟總統嗆聲，我是要支持他」，他認為獲得師鐸獎是蠻重要的事情，在退休之際不可能拿這件事情和他的榮耀開玩笑。被記者問到賴清德是否有看到T恤的字樣，李敏表示：「要不看到也很難」，但因時間非常短暫，賴清德只和他說了「謝謝教授」。

李敏從1989年在清大工科系（原核工系）任教，教學已經35年。在清大共獲得3次傑出教學獎、1次傑出導師獎，及有2次傑出產學研究獎，且投入校內行政工作也有超過20年的資歷。

2018年「以核養綠」公投案內容為「您是否同意：為避免非核家園政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；以終止非核家園政策，重啟核電機組，進而保障人民享有不缺電、不限電、不斷電與低廉電價的自由？」最終該案獲得近600萬同意票，且多於不同意票。

李敏在接受媒體聯訪時表示，他覺得賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，並沒有「意識形態上的反核」。記者林伯東／攝影
李敏在接受媒體聯訪時表示，他覺得賴總統對核能的看法和大部分民進黨政治人物不同，並沒有「意識形態上的反核」。記者林伯東／攝影

師鐸獎 核能 賴清德

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