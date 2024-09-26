教師節不快樂！范雲攜教團揭教師荒五原因

適逢教師節前夕，立法委員范雲召開記者會直言，「教師快樂不起來」。據教育部統計，近十年（101-111年），每年成功取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，從從69.1%下滑至57.5%。范雲說，108課綱全新備課支援少、各項加給過低、行政繁重，偏離教學專業、性平霸凌頻傳，教師疲累，及校園職場霸凌、不友善職場等五原因，讓教師荒的問題愈來愈嚴重。

范雲說，去年各級學校出現代理教師補不滿，教育部回應是因為正式教師大開缺，原代理老師紛紛考上才造成代理教師荒，只是過渡期。但今年9月開學日，再度出現代理教師荒，台北市光是國小代理教師就還有近300名缺額，戳破教育部去年只是過渡期說法。她進一步指出，今年6月放榜時，台北市國小開出的461名正式缺，竟只聘到276名，代表有40%的正式教師缺額根本招不到人。

全教總副秘書長李雅菁表示，年輕教師不願再投入教育現場，與壓力日益嚴重有關，教育部講了多年的「行政減量」目前看不到任何成效。她直言，推各項政策前，各部會應該協調好，而不是盲目追求各自的KPI，像是農業部「班班喝鮮乳」政策，牛奶配送到學校後，誰負責保存？學生喝完牛奶身體出狀況又是誰負責？李雅菁說，相關部會沒有把權責分配清楚，會讓現場教師多出許多無形的業務。

全教產理事長林碩杰指出，年改政策後造成許多老師延後退、不敢退，造成原本可正常新陳代謝的教學現場大塞車、新血輪進不來。他直言，在教育部、教育局每年開缺都無法固定的情況下，導致許多具備教師證的優秀人才，只好轉換跑道、投入其他職場。

代理教師工會理事長黃湘仙則直指，教育現場職場霸凌嚴重，相關機制卻不完善，三年前嘉義市國小代理教師被霸凌過世，至今時任教育處長和校長不但無受到任何懲處，甚至坐擁高薪。嘉義市日前準備「卡片」作為教師節禮物惹議，黃湘仙在今天記者會也特別回敬「卡片」，呼籲嘉義市長黃敏惠正視監察院糾正，依法重啟調查，儘速懲處相關人。她說，這對教師而言，才是最好的教師節禮物。

黃湘仙說，不友善職場讓未入職教師卻步、也可能讓現職教師失望離開，而教師在學校中若長期遭受職場霸凌，不僅影響教學品質、影響學生的受教權，孩子也可能無形中學習到錯誤的權力觀念。

國教署副署長許麗娟表示，為了讓每年教師缺額趨向穩定，已著手與各縣市政府協調、共同研議，希望讓儲備老師更有意願留在教學現場；針對行政人力補足、職務加給部分，也將與地方政府共同努力。她坦言，不管怎麼做，相信對老師的支持都還是不夠，教育部會持續努力。