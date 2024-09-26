「師鐸獎」得主王世桓澎湖任教36年！曾退休因學校找不到校長再回任

教育部今日舉行師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，共有72名教師榮獲師鐸獎。其中，已經62歲的澎湖縣立志清國中校長王世桓「曾經」退休，後來又因學校找不到校長而回任，但能與孩子一同成長，讓他非常高興。獲獎的桃園市立同德國中校長何信璋擔任校長已15年，雖然現在愈來愈多人不願意做行政職，他鼓勵想要幫助更多人的老師，能投入校長工作發揮所長。

113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今日在陽明山中山樓舉行，師鐸獎、教育奉獻獎以及服務屆滿40年的資深優良教師，分別由賴清德總統、行政院副院長鄭麗君及教育部長鄭英耀頒獎。

王世桓今年62歲，在澎湖任教近36年。王世桓受訪時笑稱，在澎湖大家都互相認識，學生發生問題時，常常不會一層一層從組長、主任往上報給校長，而是直接找校長處理，所以事情比較多。但能作為校長，在教育發揮所長，與小孩一起成長、努力，是讓他非常高興的事情。

王世桓說，其實他在55歲曾經退休，但因找不到校長，也沒有候用校長可以派任，所以相隔半年又被找來回任。當地有好幾年沒有人想要考國中校長，畢竟現在當校長工作比較辛苦，終於今年又有人來考。

何信璋任教33年，曾為生物老師，擔任校長15年，今年獲師鐸獎。何信璋受訪時表示，現在教育環境比較不利於擔任行政的教育夥伴，尤其校長需要面對各種不同的規範、責任，也愈來愈多人不願意投入。但他會鼓勵老師，如果想要幫助更多的人，擔任行政職、甚至校長能有更大的發揮空間。

何信璋也分享，他在桃園市大崗國中當校長的第一天就接到家長反映，早上林口起霧，學校的運動服顏色是和行道樹一樣的深綠色，導致他在接送孩子時差點撞到學生。改運動服是大事，因此何信璋把這件事情放在心上，直到第二年才能提案調整，經過兩次校務會議把制服改成明亮的黃綠色，讓學生上下學更加安全。

台北市私立光仁國小教師廖珮伃今年獲師鐸獎，在課堂上融入公民議題及數位科技。受訪時分享指出，雖然小朋友口語表達能力有限，但能感受世界，和小朋友討論世界上發生的新聞議題，能幫助他們長大後做出各種選擇。此外，她認為科技對於年輕老師來說不是問題，最大的問題是與家長的互動，老師要拿出專業的教學實力，讓家長知道老師是合作的夥伴。