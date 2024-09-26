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師鐸獎王世桓55歲一度退休 澎湖找不到校長又回任

中央社／ 台北26日電

澎湖縣志清國中校長王世桓今天獲頒師鐸獎，他畢業後返鄉一直在澎湖任教，體會離島地區教育的艱難；55歲時一度退休，但後來澎湖找不到國中校長，讓他不得不回任。

王世桓今天在陽明山中山樓獲得師鐸獎殊榮，接受聯訪時談及，在澎湖教師相當受地方居民尊重，也讓他一直有當教師的夢想，畢業後就返回家鄉任教至今。

談及偏鄉教育困境，王世桓說：「當然就是人與錢的問題」，澎湖和台灣本島隔了一道海，最大難題是缺乏教育大學的支援，澎湖雖有科技大學，但遇到教育問題須研討時，往往只能邀請專家宣講，難以常駐當地。

另一個艱難處是，行政職務也不容易找到人，王世桓55歲時曾退休，但因當時澎湖縣一時找不到國中候用校長，教育處只好再請他回任。

王世桓坦言，澎湖海很大、當老師很幸福，比較少人願意競爭行政職務；另一方面，當校長要跟地方人士互動，且地方小大家都認識，遇到什麼大小事情，往往也都直接找校長處理，也讓許多教師卻步。

如今志清國中面臨整併，王世桓預計再借調回教育處服務。他說，師鐸獎是教師非常崇高獎項，他最感謝家人當後盾，讓他能全心全意奉獻、在教育發揮所長，能一直看到孩子們成長，就是他最欣慰的事。

師鐸獎 教師 澎湖縣

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