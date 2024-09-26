「跨性別教師」黃明真獲師鐸獎！鼓勵跨性別師站穩腳步、路才會寬廣

嘉義縣協同高中數學老師黃明真獲113年師鐸獎，今日在陽明山中山樓由賴清德總統頒獎。黃明真是一名跨性別者，從幼稚園就意識到自己內心的性別和外在不一致，歷經多年時間轉換性別至今，她鼓勵現在還在教學現場的跨性別教師先站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。

教育部今在陽明山中山樓舉行113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎，由賴清德總統頒獎。黃明真任教38年，明年2月退休前獲獎，她受訪指出，在教學生涯中與學生互動、教學相長、亦師亦友，看到學生的成長、成功，是她最快樂的事情。

黃明真是一名跨性別者，她說，大約在幼稚園階段就感覺到自己的內心和外在不太一致，很多人不相信孩子這麼小就會對性別有意識，但她確實很早就意識到。

黃明真表示，她是等到自己的工作妥當、在社會上的地位穩固後，才慢慢開始轉換性別。她坦言最難過的是家裡那關，過了十多年才獲得家人的理解，在公開身份後緊接著還得面臨工作上的壓力。

2006年到2011年是黃明真壓力最大的一段日子，有小孩、家庭要養的她，當時差點工作不保，擔心家庭會垮掉，她表示，還好有各級長官以及來自社會、學生、家長的支持，才可以熬過這一關。

黃明真指出，在公開身分的同時，很多學生心中的問號也獲得解決，過往他們多半內心有感覺，但不好意思問老師。黃明真在學校也遇過同為跨性別的學生，家裡常常找法師作法、收驚，希望能改變性別認同。後來學生找上黃明真，她教給學生正確的醫療知識，強調不要聽信偏方，最後學生慢慢獲得家人的理解，在讀大三時轉換性別。

黃明真分享，在事件曝光後，有好幾個跨性別老師和她聯絡，她鼓勵跨性別老師，先裝備好自己，在教學場域站穩腳步，「做好你教師的本業，以後你要走的路才會寬廣」。