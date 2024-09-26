多倫多大學文學對談：「房思琪的初戀樂園」

多倫多大學鄭裕彤東亞圖書館23日舉辦了一場深具意義的文學對談，邀請台灣譯者Jenna Tang分享她翻譯台灣已故作家林奕含長篇小說「房思琪的初戀樂園」的心路歷程，同時探討性別暴力與社會變革。

這項跨越文化疆界的文學對談，由多倫多大學士嘉堡分校女性與性別研究教授葉霎那（Shana Ye）主持，她以問答方式帶領與會者與Jenna Tang探討小說背後意涵，分析其對台灣及國際社會的影響。

「房思琪的初戀樂園」2017年於台灣出版，對後來台灣#MeToo運動有舉足輕重的影響力。該書陸續譯成韓文、泰文、日文、俄文、波蘭文；英文版今年5月由美國HarperVia出版社出版。

Jenna Tang不僅是「房思琪的初戀樂園」英文版譯者，更是此書面向英文世界的關鍵推手。她完成譯作後，將書寄給超過30家出版社，終於獲得美國老牌出版社HarperCollins肯定，成為這家逾200年歷史出版社的首本台灣作品。

英文版問世後，Jenna Tang帶著書與美國各地書店和各大學讀者分享，日前首度應邀前來加拿大，參加當地文學盛事—多倫多國際作家節（TIFA）。

Jenna Tang向中央社表示，她自台赴美攻讀紐約新學院創意寫作碩士時，住處有面書架全是中文書，「房思琪的初戀樂園」就是其一；該書精雕細琢的語言，深深吸引著她。之後她參加翻譯工作坊，受鼓勵找出自己第一本譯作，決定挑戰這本書。

Jenna Tang不諱言，因作者已逝，許多字裡行間細緻意義無法向作家本人求證，加上諸多文言文引用、提及不同文學人物等等，須不斷咀嚼、揣摹，翻譯難度大大增加。

在多大文學對談中，Jenna Tang介紹了「房思琪的初戀樂園」與台灣#MeToo運動的連結及影響，其中包括課後輔導教育法律及教師實名制的變革。

多大東亞圖書館館長金河那（Hana Kim）指出，這本小說探討的主題，如父權社會、性別歧視及虐待與操縱背景下的男女權力動態，是台灣、韓國、日本和中國等東亞國家#MeToo運動跨越文化的共鳴議題。

駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，「房思琪的初戀樂園」2017年出版後，引起台灣對女性權益照護的關切和討論，促進性別平等相關法規的審視和更新。

陳錦玲肯定Jenna Tang的翻譯才華，將林奕含小說撼動人心信息傳達給全球讀者，促進國際對婦女權益和性別平等的重視與討論。她也期盼台灣與加拿大未來在文學及文化領域的合作交流，持續深化。

Jenna Tang表示，她目前正在翻譯的下一本書是台灣作家劉芷妤的短篇小說集「女神自助餐」；該書8篇短篇故事均自女性角度出發，描寫當代女性處境；其中1篇短篇小說已確定11月將於美國出版。