多倫多書蟲俱樂部 介紹台灣繪本作家林廉恩

駐多倫多僑教中心持續舉辦的「書蟲俱樂部」，23日由台灣繪本作家林廉恩，向地方僑界人士和親子家庭介紹她獲得國際大獎肯定的繪本作品「Home」。

林廉恩的繪本「Home」以「家」為概念，運用廢紙拼貼，呈現台北街景，構思獨特，獲2021年義大利波隆納書展拉加茲獎故事類首獎、金鼎獎及台北國際書展大獎，同年由美國Reycraft Book出版社發行英文版。日前她獲邀帶著該作品參加加拿大文學盛會「多倫多國際作家節」。

林廉恩向中央社表示，這是她第2次因為繪本「Home」受邀出國，不久前她首度應邀去了波隆納，為那裡的成人舉辦繪本拼貼工作坊。對於自己的創作帶來了種種機緣，林廉恩笑說：「很意外，當初沒想過能得到這樣的迴響，這些機會都是賺到的，有一種天上掉下來的感覺。」

談到繪本創作初衷，林廉恩說，其實她的創作「都是為了好玩開心而已，並沒有特別要帶給大家什麼樣的東西；我出發點都很個人，我沒辦法去做出一個很『世界大同』、很偉大的觀念。說是為了自己而創作，但好像我也只能這樣做。」

儘管謙遜質樸的林廉恩看似胸無大志，但她風格獨特、畫面絕美的繪本作品，處處潛藏深刻的普世情懷。她3月推出的最新作品，也是她的第4本繪本「森林裡倒下了一棵樹」，故事講述一座鳥兒是原始居民的森林，突然來了一些蟲，有些居民開始關注這些蟲，有些不當一回事；故事最後發展到，當不速之客的蟲子即將毀滅整個森林時，居民做出了什麼樣的行動。

林廉恩說，本來故事結尾她打算以「一切都消失了」悲劇收場，但出版社建議留下一點光明的結局，讓看繪本的孩子對未來仍有一些希望。林廉恩從善如流地修改了。

林廉恩坦言，走在繪本創作路途上，她仍在試圖理解兒童，希望能從孩子的眼光看世界、玩創作，但她還不確定自己能夠把握得夠好。不過，她很有自信地說，她的作品「0到99歲都可以看，不同年紀可以看到不同的視界」。

在多倫多北約克中央圖書館舉行的書蟲俱樂部分享會上，林廉恩表示，她希望大家喜歡「HOME」，「如果這本書可以帶給各位那麼一點點感動，就很開心了」。

駐多倫多僑教中心主任藍柏青表示，林廉恩的作品從台灣人視角出發，將家鄉的感覺呈現在作品裡；對於在多倫多或加拿大的台灣鄉親來說，林廉恩的作品喚起他們對故鄉的記憶。這場圖書分享會是由多倫多僑教中心與文化部駐紐約台北文化中心合辦，多倫多台灣商會青創會、世界愛亞青年協會協辦。