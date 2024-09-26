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部分縣市愁錢 敬師禮有心無力

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
六都和部分縣市敬師禮 製表／地方社會中心記者
六都和部分縣市敬師禮 製表／地方社會中心記者

教師節即將到來，台北市今年將恢復2000元敬師禮金。聯合報資料照片 記者洪子凱／攝影
教師節即將到來，台北市今年將恢復2000元敬師禮金。聯合報資料照片 記者洪子凱／攝影

坊間流傳一份縣市政府的教師節禮物清單，點名嘉義市和宜蘭縣禮品最差，分別是賀卡、現金100元，遭宜蘭縣府否認。本報比較六都敬師禮，台南發禮券330元最少；至於嘉義等3縣市僅發賀卡，台東無敬師禮，理由都是經費有限，部分縣府考慮明年再發。

網路瘋傳的縣市敬師禮清單列出18縣市，經了解，六都都贈送禮券，北市2000元、新北1000元，桃園、台中和高雄都是600元，台南330元。六都之外，連江縣禮金1000元、花蓮禮券600元，竹市、澎湖500元，其他縣市多為300元，宜蘭為200元，還有許多縣市送禮品。

宜蘭縣被指只發100元，教育處澄清，宜蘭是送禮券200元，對象涵蓋「所有教職員工」，發送面最廣，但因財政預算不多，前年致贈每人1張電影票，去年改送200元禮券，今年比照。

北市原本每年發禮券1500元，但前市長柯文哲任內取消，市長蔣萬安今年決定加碼到2000元；新北則維持禮券1000元。

台中市教育局表示，早年發禮金多年，但遭審計處糾正，一度停發兩年，市長盧秀燕改發禮券，聊表心意。高雄去年起發放禮券，今年比照。台南產業工會批台南敬師禮金六都最低，教育局說，明年度預算通過後將提高為600元。

嘉義縣、市今年敬師禮都是「卡片1張」，嘉市教育處長郭添財說，2016年中央函示「教師節敬師金」沒有法源依據，許多縣市陸續取消，改以其他方式發放，既然各界反映，市府明年會編列加發禮金600元；嘉義縣長翁章梁也說，明年擬發放每人禮券600元。

台東縣府回應，教育經費有限，優先改善教學設施，敬師禮會納入考量及評估。

嘉義 宜蘭 教師節

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