導師費、特教加給凍漲 教師、家長團體籲調升

教師節將屆，教師、家長、學生團體昨為教師權益發聲，指108課綱加入多元選修，教師備課、輔導工作增加，但導師費、特教加給卻凍漲多年，呼籲教育部改善教師教學環境與福利。

現行導師費每月3千元，已12年未調整，特教加給則是每月1800元，更長達30年凍漲。EdYouth台灣一滴優教育協會常務理事黃莨騰表示，因應108課綱、學生輔導法上路，導師責任愈來愈大，除了教學，學生常向導師尋求有關學習歷程檔案的建議，導師費卻12年未漲，額外增加的工作量和所得報酬顯失均衡。

黃莨騰還說，自己就讀台師大心輔系，系上不到4成學生要當老師，可見當老師的誘因愈來愈低。

全教總理事長侯俊良則說，應改善老師的勞動條件，包括提升薪資、鐘點費、各項加給；再來是要降低工作量，免除不必要的行政工作，讓老師專心教學，並希望老師所需各項資源到位。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，要解決教育現場的問題，須由親師生3方妥善溝通，提出對校園、學生最有利方式，才是解決的王道。

六家高中校長江月媚說，現在導師負擔較以往大，除輔導學生完成學習歷程檔案，高關懷學生也較多，需投入更多時間陪伴。在導師工作負擔增加下，加給就算只漲500元，也是很大鼓勵。