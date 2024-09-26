聽新聞
0:00 / 0:00

導師費、特教加給凍漲 教師、家長團體籲調升

聯合報／ 記者李芯張博瑞／台北報導
導師費、特教加給卻凍漲多年，教師、家長團體呼籲調升。 示意圖／聯合報系資料照片
導師費、特教加給卻凍漲多年，教師、家長團體呼籲調升。 示意圖／聯合報系資料照片

教師節將屆，教師、家長、學生團體昨為教師權益發聲，指108課綱加入多元選修，教師備課、輔導工作增加，但導師費、特教加給卻凍漲多年，呼籲教育部改善教師教學環境與福利。

現行導師費每月3千元，已12年未調整，特教加給則是每月1800元，更長達30年凍漲。EdYouth台灣一滴優教育協會常務理事黃莨騰表示，因應108課綱、學生輔導法上路，導師責任愈來愈大，除了教學，學生常向導師尋求有關學習歷程檔案的建議，導師費卻12年未漲，額外增加的工作量和所得報酬顯失均衡。

黃莨騰還說，自己就讀台師大心輔系，系上不到4成學生要當老師，可見當老師的誘因愈來愈低。

全教總理事長侯俊良則說，應改善老師的勞動條件，包括提升薪資、鐘點費、各項加給；再來是要降低工作量，免除不必要的行政工作，讓老師專心教學，並希望老師所需各項資源到位。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，要解決教育現場的問題，須由親師生3方妥善溝通，提出對校園、學生最有利方式，才是解決的王道。

六家高中校長江月媚說，現在導師負擔較以往大，除輔導學生完成學習歷程檔案，高關懷學生也較多，需投入更多時間陪伴。在導師工作負擔增加下，加給就算只漲500元，也是很大鼓勵。

108課綱 教師節

延伸閱讀

「讓孩子成為自己喜歡的人」投身特教20年 瑞芳高工師獲師鐸獎

「喜歡寶貝身上的味道」特教狼師染指學生原判8年 二審改判2年半

SUPER教師獎頒獎 教長曝曾說「我來鼓掌非砍人」 教團籲落實行政減量

教育部「勘誤」教師解聘辦法 全教總批：偷渡「修法」便宜行事

相關新聞

配合108課綱開設多元選修負擔重 教師漸失動力

配合108課綱上路，高中因應教師專長開設多元選修課，不過教團反映，選修課沒有教案、老師要自己設計課程，加重老師負擔，許多...

學生團體呼籲「調升導師費」 立委承諾新會期將推動

教師節將至，EdYouth台灣一滴優教育協會召開記者會，為教師權益發聲。會中，教團提到少子女化生源減少的問題，強調台灣需...

部分縣市愁錢 敬師禮有心無力

坊間流傳一份縣市政府的教師節禮物清單，點名嘉義市和宜蘭縣禮品最差，分別是賀卡、現金100元，遭宜蘭縣府否認。本報比較六都...

導師費、特教加給凍漲 教師、家長團體籲調升

教師節將屆，教師、家長、學生團體昨為教師權益發聲，指108課綱加入多元選修，教師備課、輔導工作增加，但導師費、特教加給卻...

談AI時代關鍵能力 葉丙成：老師出題、學生解題是過去教育

面對AI時代，教育部政務次長葉丙成今天表示，挖掘問題的能力、對人瞭解的能力、好奇心、評估風險做決定，是現在學生必須具備的...

影／EdYouth為教師爭權益...教師教的好 學生才學的好

EdYouth 台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖、常務理事黃茛騰、全教總文宣部主任羅德水、立委萬美玲、廖偉翔、國教行動聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。