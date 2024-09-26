「班班喝鮮乳」 最快明起供應

農業部、教育部推動「班班喝鮮乳」政策，但開學近四周仍未實施，引發爭議。農業部畜牧司長李宜謙昨表示，學童乳共同供應平台已上線，各縣市已陸續下單，最快明天就可開始供應。

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，為降低對台灣酪業的衝擊，農業部編列四十四億元預算，以四年為期，規畫提供全國一三三點五萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用保久乳、鮮乳或含鈣豆漿，每周飲用兩次。

李宜謙說，依據教育部調查各縣市學校結果，鮮乳與保久乳的需求分別為百分之廿五與百分之七十五，保久乳供應量略有不足，因得標廠商還有其他通路必須供應，已協調得標廠商增加供應學童乳品，如再有不足，不排除再次招標。

李宜謙表示，學童乳部分鮮乳及保久乳已上傳至工程會共同供應平台，各縣市政府可於系統下單訂購，目前各縣市已陸續下單訂購，最快在明天就可開始供應。他強調，「這學期總共四十四次的供應次數絕對不會縮水」。

至於有乳糖不耐症學童喝的國產含鈣豆乳，因先前未達法定開標家數流標。李宜謙說，含鈣豆漿的部分預計十一月一日開標，也會補足四十四次。