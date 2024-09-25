配合108課綱上路，高中因應教師專長開設多元選修課，不過教團反映，選修課沒有教案、老師要自己設計課程，加重老師負擔，許多曾經開課的老師也漸漸缺乏動力。學生團體則觀察到，每週兩節多元選修的鐘點費不到900元，對認真的老師來講，加上備課時間的時薪甚至可能不到基本工資。

EdYouth台灣一滴優教育協會今日召開記者會為教師權益發聲，理事長李瑞霖表示，高中多元選修的備課讓教師負擔大，教師一節課的鐘點費420元、兩節840元，但是用心的老師在準備多元選修的課程時，會去場勘、聯絡外部講師、製作學習單，每周要花上3到4小時在準備，且這些課程沒辦法像國英數等科目一樣，備課一次就用很久。對認真的老師來講，加上備課時間，準備多元選修的時薪甚至不到基本工資。

全中教理事長、成淵高中教師史美奐受訪時指出，開設多元選修課程確實會加深老師負擔。他舉例，大學教授每學期只上1到2門課，因為他們沒有教案、要自己設計課程，但現在多元選修課程的老師也是，而且班級人數更多，高中學生還不如大學生有專業分流，學生容易因選不到心目中理想的課程，而學習動機低落。開課負擔重、兩節課的鐘點費還不到900元，如今許多曾經開課的老師也漸漸缺乏動力，不想再多開一門很花時間的課程。

教育部規定，應提供選修學分1.2到1.5倍的選修課程，供學生適性選修，若教師開課意願低落，確實有可能開不足課程。史美奐指出，這種情況可能會有地區差距，都市的學校容易找到兼課教師，甚至有些社大的老師也有意願來教課，但受限於過低的鐘點費，只有少數人會到高中支援。鄰近若有大學願意支援師資，國教署有補足鐘點費，這樣高中就可以開出比較多的課程。

中華民國中小學校長協會副理事長、新莊高中校長謝金城表示，如果面臨到老師的專長沒那麼多、達不到開課標準的問題，就會邀請社會賢達、大學教授來幫忙開課。其實外部有很多資源，仰賴學校在中間媒合，如新莊高中就邀請輔仁大學開了不少課，像是語文類的多元選修。

李瑞霖認為，教育部應透過教師減鐘點、簡化行政程序，或是提供更多的經費補助，如給予規劃校外課程的加班費、車馬費等等措施，來減緩教師備課的壓力、增加教師的開課動機、支持教師將課程實現。