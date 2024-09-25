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學生團體呼籲「調升導師費」 立委承諾新會期將推動

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
EdYouth 台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖（左三）、常務理事黃茛騰（左二）、全教總文宣部主任羅德水（右三）、立委萬美玲（右二）、廖偉翔（右一）、國教行動聯盟理事長王瀚陽（左一），在立法院舉行「教師好，學生才會好！」記者會，呼籲政府改善教學環境與福利，迎接教師節。記者黃義書／攝影
EdYouth 台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖（左三）、常務理事黃茛騰（左二）、全教總文宣部主任羅德水（右三）、立委萬美玲（右二）、廖偉翔（右一）、國教行動聯盟理事長王瀚陽（左一），在立法院舉行「教師好，學生才會好！」記者會，呼籲政府改善教學環境與福利，迎接教師節。記者黃義書／攝影

教師節將至，EdYouth台灣一滴優教育協會召開記者會，為教師權益發聲。會中，教團提到少子女化生源減少的問題，強調台灣需要能適應新時代需求的教育政策。立法委員萬美玲則承諾，會在新會期推動調升3000元導師費及1800元特教加給，讓老師得到應有的尊重。

EdYouth理事長李瑞霖指出，在410教改中，眾多專家學者皆提倡「教育精緻化」，希望藉由每班人數降至30人，提升教師教學品質及學生學習效能。但時至今日，根據教育部國民中小學校概況統計，仍有不少學校班級人數接近40人。因此，在少子化的趨勢下，與其頻繁減班併校，「減少班級人數」更是當務之急。

全教總文宣部主任羅德水指出，少子女化導致生源減少、高教擴充政策後面臨學校退場壓力、政府提高對私校的資源挹注，卻未同步增加對公共化的要求。要突破困境，台灣亟需適應新時代需求的教育政策，包括降低師生比、增置校安人力、持續改善教師待遇等。

EdYouth常務理事黃莨騰表示，他現在就讀台師大心輔系，系上有少於40％的學生要當老師，可見當老師的誘因對學生來說越來越低，就會造成未來現場教師不足。因此，他特別提及，因應108課綱、「學生輔導法」上路，導師在工作過程中需面對的責任愈來愈大，除了教學外，學生常向導師尋求有關學習歷程檔案的建議，然而導師費卻12年未漲，維持在每月3000元，額外增加的工作量和所得報酬顯失均衡。

出席的立法委員廖偉翔認為，教育部推動學習歷程檔案後，老師的業務越來越重，導師費卻12年未調，面對通貨膨脹及教師業務的增加，數字明顯不合理。立法委員萬美玲今日當選新會期的立法院教育及文化委員會召委，她在記者會中也承諾，會在新會期推動調升3000元導師費及1800元特教加給，她強調，老師在乎的不是這1800元，而是是否得到應有的尊重。

教師節 萬美玲

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