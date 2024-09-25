談AI時代關鍵能力 葉丙成：老師出題、學生解題是過去教育

面對AI時代，教育部政務次長葉丙成今天表示，挖掘問題的能力、對人瞭解的能力、好奇心、評估風險做決定，是現在學生必須具備的關鍵能力，才能快速因應世界的變化。

親子天下今天舉行2024年教育創新國際年會，下午邀請教育部政務次長葉丙成參與論壇。

現在AI已成為熱門趨勢，葉丙成指出，AI很會解決問題，但什麼問題值得解或對人類社會有價值，則需要人來決定，過去傳統教育就是老師出題、學生解題，沒有鼓勵學生從身邊挖掘問題，直到AI時代，才發現挖掘問題的重要性。

葉丙成提到，以前爸媽都會叫孩子把書讀好，其他的不要管，因此很多學生光顧著讀書，對身邊的人不關心，對人的需求不夠敏感；他曾聽一些前輩提及，現在很多年輕人不願跟人面對面溝通，這是Z世代的共同問題，對人瞭解以及社交、溝通的能力非常重要，也是企業界老闆相當重視的能力。

「好奇心也很重要」，葉丙成表示，現今世代經常會有新的東西出現，如果學生想要去搞懂新東西，就會變成最早弄懂的那群人，自然就會有很多發展機會；但如果沒有好奇心，等到大家都會了才不得不去學，就失去很多機會。

葉丙成也提及，台灣社會很討厭「賭」，台灣的爸媽總希望孩子做最安全的決定，但現在世界變化快速，已經沒有最安全的事，如何在有不確定性、有風險下，擁有做出正確決定的智慧、正確評估風險、做出停損等決定，都是要透過許多錯誤才能累積成做決定的智慧。

葉丙成說，很多爸媽會迴避孩子失敗，但如果20多歲前都沒有失敗過，等到30、40歲出社會後才第一次失敗，那時候遭遇的失敗可能會很可怕，因此培養對失敗的耐受度也很重要。