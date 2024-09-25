高中推跨域AI課 結合詩詞創作、生物外來種辨識

教育部推動新興科技教育計畫，成立12所推廣中心和71所促進學校，例如高雄女中、台南二中分別開設「AI詩人初體驗」和生物外來種辨識課程，透過跨域學習培養學生AI應用能力。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升高中師生對人工智慧的認知與應用，國民及學前教育署推動「前瞻基礎建設數位建設─高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，以新興科技為主題。

國教署說明，推廣中心設計的AI教案，由基礎理論延伸至進階實作，引導學生深入理解並掌握AI技術，例如高雄女中開設「AI詩人初體驗」課程，引導學生用Python程式語言進行詩詞創作及發表，展現科技與人文藝術的跨域結合，還辦理「智慧解密AI黑盒子營隊」、「Python程式密集培訓營」等活動，將AI教育推廣至國中。

台南二中則透過資訊科技與生物科跨領域協同教學，開設「人工智慧影像辨識在生物外來種分類辨識的應用」課程，讓學生學會用AI影像辨識技術，分類原生種與外來種生物，並透過團隊合作完成專題製作，展現AI技術解決實際問題的能力與價值。

另外，與推廣中心合作的促進學校，也以AI為發展主題，像是中壢高商與中壢高中合作開設「AI微應用分享」及「火星車影像辨識」課程，學習運用AI工具輔助生活，利用視覺辨識、雷切機及焊接技能，打造火星車；高雄高工則推出「AIGC虛擬實境設計實作」課程，創造虛擬AI語音人物、製作字幕、創作音樂詞曲及打造AI歌手，培養AI應用能力。

國教署提到，除了推動AI相關課程、研習及營隊，推廣中心也與產業界或大專合作辦理全國性競賽，例如高雄女中與台灣微軟公司、微課程發展協會合辦「中學生黑客松競賽」，為學生學習與就業打開新視野；台南二中與成功大學、綠色魔法學校合作辦理「全國中等學校學生新興科技－智慧物聯網應用競賽」，鼓勵學生結合AI、雲端服務、大數據等新興科技。