高中攜國際合作線上教學 探討永續發展、國民法官

教育部鼓勵高中與國外學校合作線上教學，增進多元文化的瞭解，例如台南市德光高中導入聯合國永續發展目標，高雄市新莊高中則結合台灣的國民法官及美國的陪審團制度。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實2030雙語政策計畫，國民及學前教育署推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，增進學生瞭解多元文化，同時培養學生英語學習興趣及能力。

學校可透過「線上文化交流」、「線上合作教學」或「線上學分選修課程」等方式，進行國外學校校際合作線上教學，教育部也鼓勵學校結合校內既有課程或融入聯合國永續發展目標（SDGs），深化雙方的線上合作教學及課程內容。

新竹高級商業職業學校以應用英語科特色課程「校園英語導覽概論與實作」及「竹塹英語導覽概論與實作」與美國的高中進行線上合作教學。由教師先針對SDGs內容、校園相關問題進行介紹，再引導學生發想解決方案，進而產出Short影片上傳至平台，讓雙方學生同步交流與回饋。

台南市德光高中則與美國的學校合作，透過平台進行非同步線上合作教學，雙方學生藉由線上平台影音互動，課程融入文化交流，引導學生從自我介紹、校園生活分享，逐步導入SDGs主題課程，學生也透過SDGs「消除飢餓」和「永續城鄉」等課程的參與，體會到解決全球糧食安全、永續性挑戰的迫切性。

高雄市新莊高中同時與美國和英國的學校進行公民、數學等課程合作，學生在公民課程中，瞭解台灣的國民法官及美國的陪審團制度差異；另有學生針對英國數學、經濟學的課程回饋，並透過討論過程，理解到市場的經濟變動與主要國家的政治局勢息息相關。