快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

高中攜國際合作線上教學 探討永續發展、國民法官

中央社／ 記者許秩維台北25日電

教育部鼓勵高中與國外學校合作線上教學，增進多元文化的瞭解，例如台南市德光高中導入聯合國永續發展目標，高雄市新莊高中則結合台灣的國民法官及美國的陪審團制度。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實2030雙語政策計畫，國民及學前教育署推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，增進學生瞭解多元文化，同時培養學生英語學習興趣及能力。

學校可透過「線上文化交流」、「線上合作教學」或「線上學分選修課程」等方式，進行國外學校校際合作線上教學，教育部也鼓勵學校結合校內既有課程或融入聯合國永續發展目標（SDGs），深化雙方的線上合作教學及課程內容。

新竹高級商業職業學校以應用英語科特色課程「校園英語導覽概論與實作」及「竹塹英語導覽概論與實作」與美國的高中進行線上合作教學。由教師先針對SDGs內容、校園相關問題進行介紹，再引導學生發想解決方案，進而產出Short影片上傳至平台，讓雙方學生同步交流與回饋。

台南市德光高中則與美國的學校合作，透過平台進行非同步線上合作教學，雙方學生藉由線上平台影音互動，課程融入文化交流，引導學生從自我介紹、校園生活分享，逐步導入SDGs主題課程，學生也透過SDGs「消除飢餓」和「永續城鄉」等課程的參與，體會到解決全球糧食安全、永續性挑戰的迫切性。

高雄市新莊高中同時與美國和英國的學校進行公民、數學等課程合作，學生在公民課程中，瞭解台灣的國民法官及美國的陪審團制度差異；另有學生針對英國數學、經濟學的課程回饋，並透過討論過程，理解到市場的經濟變動與主要國家的政治局勢息息相關。

永續 美國 英語科

延伸閱讀

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

【即時短評】花人民稅金遊歐 返國作實質廢死判決 大法官也怕壞人？

「改校名之亂」延燒全台 教育部：已聯繫Google、數發部

台南槍殺丟包醫院案 檢辯爭點多 國民法官今起9天審理

相關新聞

打破文組無用論！歐陽立中靠「日更臉書貼文」 從名師走入創作者道路

AI熱潮下，台灣大學資訊相關科系變熱門，文組學生真的沒出路？國文名師、寫作教練歐陽立中卻靠著國文系的專長：說故事和寫作，突圍成功，開設的線上課程也吸引數千學生訂閱。他也因此決定離開教職鐵飯碗...

Google地圖改校名之亂 警查出是學生惡搞學校

Google地圖全台學校改名之亂，警方找出可能源頭，竟是學生對學校的惡作劇。據了解，警方調閱相關資料，發現南部某學校遭改...

那些年老師的金句 我相信你可以的… 南市出招慶祝教師節

印象中，那些年老師說過那些話？南市教育局慶祝教師節，別出心裁製播學生印象深刻的老師經典語錄影片，「我相信你可以的」、「講...

竹苗區會考大改制親師都跳腳 教育愈改愈不公平？

近年新竹縣竹北市學生成績強勢崛起，即便考到五Ａ，也不見得能讀第一志願，竹苗區高級中等入推會9月決議計分大改制，一群教師怒批走回填鴨教育舊路，自救會不滿117學年才實施，考生高分低就無法即刻改善，偏鄉也不埋單，新竹縣教育局請大家尊重表決結果。但此重大變革，教育公平性真的公平嗎？

幼園主任啟蒙美感 聽奧金牌培育新血

第十三屆教育大愛菁師獎，共有五十八位來自全國各地的老師獲獎。代表致詞的新北市金山區金美國小附設幼兒園主任郭惠娟，從事教職...

缺師資、課表亂 本土語課困境

別採自由選修，有些語言因較冷門，師資難尋令學校頭痛，因此新課綱本土語課程，出現語言師資缺乏、課表安排混亂和強制學習無益等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。