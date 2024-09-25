缺師資、課表亂 本土語課困境

別採自由選修，有些語言因較冷門，師資難尋令學校頭痛，因此新課綱本土語課程，出現語言師資缺乏、課表安排混亂和強制學習無益等三大困境。

「國家語言發展法」自二○一九年實施，二○二二年八月起，本土語列為中小學必修，國小生每周必修一節課，國一、國二列部定必修，國三採選修；高中列為部定課程兩學分。國家語言包括閩南語文、閩東語文、客家語文、原住民族語文、台灣手語及新住民語文的語文等六種本土語文。

「語言師資缺乏，教學品質堪憂。」台中市何厝國小教務主任蔡昌樺表示，在國小階段引入多元語文選修的政策初衷是好的，但實際執行過程中，最大問題之一便是師資缺乏。原住民語或新住民語師資，須由外校師資透過線上遠距教學進行授課，因非實體授課，必須有一位老師從旁協助；一名國小教師提到，曾有原民語老師坐在醫院病床上跟學生直播上課，非常敬業。

「本土語教學問題，從經費到排課，對學校的困擾頗大。」台中市東勢區中山國小校長張榮林表示，希望政府可以放寬規定，用統一開課作為替代方案。

教育部回應，自一○九學年度起採多元師培管道培育本土語文專長教師證專任師資培育，包括職前培育、學士後教育學分班及在職進修第二專長學分班，學校也可透過公費生管道進行培育。學校也可藉由本土語教學支援人員、跨校師資合作及直播共學等機制開設課程；地方政府可視交通、課程、法令所定任務等相關事項給予合聘教師減授課節數支持。