聽新聞
0:00 / 0:00

缺師資、課表亂 本土語課困境

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

別採自由選修，有些語言因較冷門，師資難尋令學校頭痛，因此新課綱本土語課程，出現語言師資缺乏、課表安排混亂和強制學習無益等三大困境。

國家語言發展法」自二○一九年實施，二○二二年八月起，本土語列為中小學必修，國小生每周必修一節課，國一、國二列部定必修，國三採選修；高中列為部定課程兩學分。國家語言包括閩南語文、閩東語文、客家語文、原住民族語文、台灣手語及新住民語文的語文等六種本土語文。

「語言師資缺乏，教學品質堪憂。」台中市何厝國小教務主任蔡昌樺表示，在國小階段引入多元語文選修的政策初衷是好的，但實際執行過程中，最大問題之一便是師資缺乏。原住民語或新住民語師資，須由外校師資透過線上遠距教學進行授課，因非實體授課，必須有一位老師從旁協助；一名國小教師提到，曾有原民語老師坐在醫院病床上跟學生直播上課，非常敬業。

「本土語教學問題，從經費到排課，對學校的困擾頗大。」台中市東勢區中山國小校長張榮林表示，希望政府可以放寬規定，用統一開課作為替代方案。

教育部回應，自一○九學年度起採多元師培管道培育本土語文專長教師證專任師資培育，包括職前培育、學士後教育學分班及在職進修第二專長學分班，學校也可透過公費生管道進行培育。學校也可藉由本土語教學支援人員、跨校師資合作及直播共學等機制開設課程；地方政府可視交通、課程、法令所定任務等相關事項給予合聘教師減授課節數支持。

國家語言 教師 本土語

延伸閱讀

hololive Ame最終配信倒數！FWMC聯動唸感謝信：很高興能成為你的後輩

直播主半年僅賺17萬 轉職經紀又違保密條款要賠15萬

影／假女友誘騙7旬老翁下注直播「賭石」 警方到場阻詐24萬

大陸網紅影片出現怪聲 網友從喇叭反光發現疑似上演活春宮

相關新聞

民間版師鐸獎 「大愛菁師獎」表揚58教師

懷恩、陳玲社福基金會與救國團、台灣教育大學系統舉辦的「教育大愛菁師獎」，昨天在台北晶華飯店舉行第十三屆頒獎典禮，共有五十...

幼園主任啟蒙美感 聽奧金牌培育新血

第十三屆教育大愛菁師獎，共有五十八位來自全國各地的老師獲獎。代表致詞的新北市金山區金美國小附設幼兒園主任郭惠娟，從事教職...

缺師資、課表亂 本土語課困境

別採自由選修，有些語言因較冷門，師資難尋令學校頭痛，因此新課綱本土語課程，出現語言師資缺乏、課表安排混亂和強制學習無益等...

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

Google地圖近期掀起「改名之亂」，全國各地多所學校遭改名，有教團呼籲教育部應出手處理。對此，教育部今日表示，已向Go...

學習歷程檔案增加工作量 教團：學檔好壞非教師責任

學習歷程檔案中的「課程學習成果」，是出自學生在上課時產出的作品，教育部「作伙學」團隊研究發現，有六成教師認為，教學負擔重...

新北6人拿師鐸獎 「豆豆先生」教官陳孝盈讓50生不中輟

新北市教育局今舉辦師鐸獎教師表揚活動，邀請新北6位師鐸獎得獎者分享，其中，現任教育局校園安全室副督導陳孝盈，在三重高中擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。