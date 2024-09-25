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幼園主任啟蒙美感 聽奧金牌培育新血

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

第十三屆教育大愛菁師獎，共有五十八位來自全國各地的老師獲獎。代表致詞的新北市金山區金美國小附設幼兒園主任郭惠娟，從事教職已經十三年。學習美術的她，致力於學前美感教育紮根，常帶著小朋友觀察自然與生活，讓他們在日常中實踐美學。

偏鄉學校普遍面臨教師流動頻繁的問題，郭惠娟說，自己決心從事教職時，就希望能穩定陪伴孩子學習成長，加上對家鄉的感情，因此毫不猶豫選擇回金山任教。父親對此一度頗不諒解，但她用行動逐漸贏得他的認同。爸爸後來還協助她，帶著孩子進行在地體驗課程，郭惠娟也因此有機會，「補足」小時未接觸的種植、插秧、曬穀等農事。

北市啟聰學校體育老師安慶隆，出身榮民與原住民結合的家庭，小學四年級時發高燒導致聽力受損。失聰打擊一度使他消沉，所幸在國中遇到良師，鼓勵他在田徑隊發展所長。安慶隆後來曾參加三屆聽障奧運，成為我國首位聽奧十項全能金牌。他到啟聰學校任教廿年，也培育出多位優秀選手。

安慶隆表示，自己的願望是希望孩子們能夠獨立自主，不被排除在世界之外，即使聽不到，也可以讓自己更高、更快、更遠，「只要堅持，世界上就沒有任何困難」。

偏鄉學校 金山

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