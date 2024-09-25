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民間版師鐸獎 「大愛菁師獎」表揚58教師

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
第十三屆「教育大愛菁師獎」表揚大會昨天頒獎，創辦人李棟樑（前排左五）、前總統馬英九（前排左六）及與會貴賓和受獎者合影。記者邱德祥／攝影
第十三屆「教育大愛菁師獎」表揚大會昨天頒獎，創辦人李棟樑（前排左五）、前總統馬英九（前排左六）及與會貴賓和受獎者合影。記者邱德祥／攝影

懷恩、陳玲社福基金會與救國團、台灣教育大學系統舉辦的「教育大愛菁師獎」，昨天在台北晶華飯店舉行第十三屆頒獎典禮，共有五十八位中小學、特教、偏鄉的優秀教師獲獎。

頒獎人、前總統馬英九致詞時表示，非常認同基金會董事長李棟樑創辦獎項的理念，不管自己是總統在任或卸任，每年受邀替老師們頒獎，他都一定應允參加。馬英九並開玩笑說：「主辦單位應該頒一個全勤獎給我。」

李棟樑感謝馬英九多年來對教育大愛菁師獎的支持，也感謝負責獎項推薦、評審的救國團。他表示，陳玲基金會是以已故妻子命名，太太生前非常重視教育與關懷弱勢，他因此繼承她的遺願，持續幫助需要幫助的弱勢者；希望台灣教育界能有更多如同得獎者一般的良師，願意在最艱困的地方，面對條件最不利的孩子，孕育他們的正向能量。

台灣教育大學系統總校長吳清基說，民間社團舉辦的敬師活動中，教育大愛菁師獎的規模居冠，因此有「民間師鐸獎」美稱。今年共有二六五位老師獲得推薦，分為高中職、國中、國小、幼教、特教等組別，評審結果選出四十九位，再加九位服務偏鄉的優秀教師，共五十八人獲獎。

吳清基也肯定馬英九，任內恢復被扁政府停辦的師鐸獎；加上馬對教育大愛菁師獎的多年支持，顯示他對「師道」的注重，重視教師對下一代的影響力。

救國團 教師 馬英九

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