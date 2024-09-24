馬祖芹壁聚落保存推手曹以雄68歲辭世 文化部頒旌揚狀

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聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
前連江縣政府文化局局長曹以雄，長年致力於連江縣聚落保存和軍事閒置空間再利用，展現軍事據點轉譯、永續推廣的新可能。圖／連江縣政府文化處提供
前連江縣政府文化局局長曹以雄，長年致力於連江縣聚落保存和軍事閒置空間再利用，展現軍事據點轉譯、永續推廣的新可能。圖／連江縣政府文化處提供

連江縣政府文化局（連江縣政府文化處前身）前局長曹以雄22日辭世，享壽68歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，並表示，曹以雄一生推動長住連江縣，是連江縣聚落保存及軍事閒置空間再利用的實踐家，亦被譽為「連江縣聚落保存之父」，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

曹以雄1957年生，連江縣南竿鄉人，16歲離鄉到台灣讀書，接觸大量文學作品，因年幼時連江縣物質短缺且資訊不發達，這股對閱讀的思辨，促使他走向追求生命真理的道路。10年前卸任連江縣政府文化局長後，致力戰地遺產保存，進駐南竿12據點，開設「刺鳥咖啡獨立書店」進行據點活化工作。「傳說中刺鳥終生都在追尋長滿尖刺的樹，找到後便撲向尖枝，死前發出一生中最美的鳴聲」，曹以雄全心全意投入軍事閒置空間再利用，讓大家看見，軍事據點轉譯、永續推廣的新可能。

文化部表示，連江縣過往為軍事重地，直至1992年11月7日解除戰地政務後正式實施地方自治。曹以雄擔任連江縣議員期間，提出長住連江縣的倡議，開啟聚落保存濫觴。其以聚落保存為目標，號召社區夥伴，修復聚落老屋並活化再利用，促成連江縣數個聚落保存區的保存及發展，如大家耳熟能詳、享譽國際的北竿芹壁聚落建築群，至今仍為典範。

前連江縣政府文化局局長曹以雄致力戰地遺產的保存，開設「刺鳥咖啡獨立書店」進行據點活化工作，是連江縣聚落保存和軍事閒置空間再利用的重要實踐家。圖／連江縣政府文化處提供
前連江縣政府文化局局長曹以雄致力戰地遺產的保存，開設「刺鳥咖啡獨立書店」進行據點活化工作，是連江縣聚落保存和軍事閒置空間再利用的重要實踐家。圖／連江縣政府文化處提供

南竿 文化局 文化部

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