鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

Google地圖近期掀起「改名之亂」，全國各地多所學校遭改名，有教團呼籲教育部應出手處理。對此，教育部今日表示，已向Google申請「地標名稱擁有權」，目前Google在審核作業中。驗證為地標所有者後，校方就能管理地標的呈現方式。

教育部日前表示，已有主動聯繫Google公司，要求提出解決方案，也聯繫主管機關數位發展部處理。同時，已通知各級學校暫行處理方式，包含使用Google提供的更正表單提報更正要求以及設定商家擁有權等做法，以利學校回復名稱。

教育部今日再指，已向Google申請「地標名稱擁有權」，目前Google在審核作業中。

根據Google搜尋中心的說明，透過聲明商家檔案的擁有權，就能管理商家在Google地圖和Google搜尋中的呈現方式。驗證自己是商家資訊的擁有者後，使用者可以提供或編輯地址、聯絡資訊、業務類型及相片，讓資訊顯示在Google地圖中。