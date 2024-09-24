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學習歷程檔案增加工作量 教團：學檔好壞非教師責任

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部上午舉辦「作伙學：學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計劃」研究成果發表會，由高等教育司司長廖高賢（中）主持，台灣大學教授林國明（左二）、中山大學教授施慶麟（右二）分享計畫調查成果。記者林伯東／攝影
教育部上午舉辦「作伙學：學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計劃」研究成果發表會，由高等教育司司長廖高賢（中）主持，台灣大學教授林國明（左二）、中山大學教授施慶麟（右二）分享計畫調查成果。記者林伯東／攝影

學習歷程檔案中的「課程學習成果」，是出自學生在上課時產出的作品，教育部「作伙學」團隊研究發現，有六成教師認為，教學負擔重，沒心力安排可以製作成課程學習成果的內容。對此，高中端表示，考量孩子的升學需求，老師多半會在課程學習成果上協助學生，但也加重工作內容；教團則呼籲，「不要把學習歷程檔案好與壞的責任，變成任課老師責任」。

教育部今天舉辦「作伙學：學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計畫」分享記者會。計畫主持人、國立台灣大學教授林國明指出，有70%教師反映，缺乏時間安排可以製作成課程學習成果的內容；也有61%教師認為，教學負擔已經過重，沒有心思設計適合產出課程學習成果的作業。

談到學習歷程檔案，全中教會務顧問高孟琳質疑，在少子化的影響下，只有頂大和部分學校會看學習歷程檔案，尤其許多私立大學是只要學生願意就會收，一直強調課程學習成果，只是加重學生、老師的負擔。

此外，他也指出，在高中端，如果高中生真的在特定領域中有才能、並能展現出具體成果，可以走特殊選才管道升大學，要一般學生從平常的課程、多元選修、自主學習中產出特殊、豐碩的具體成果，是比較困難的。

僑泰高中校長温順德表示，畢竟學習歷程檔案是學生申請入學的重要參酌項目，考量孩子的升學需求，老師多半會規劃協助學生，最後的課程學習成果還要由老師審核，尤其在強調績效的私校，這樣的狀況會更明顯。因此，他認為學習歷程檔案推動以後，不僅孩子更辛苦，老師也有更多工作要做。

全教總高中職委員會主委林金財則說，對老師而言，課程學習成果應只是要認證內容確實是課程所產出，並沒有一定要為了學習歷程檔案而去開發課程內容。他擔心在教學現場，老師會「做過頭」，因此強調「不要把學習歷程檔案好與壞的責任，變成任課老師責任」，因為重點本來就是學生有產出，且能證明高中在校的學習。

教師 教育部

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