新北6人拿師鐸獎 「豆豆先生」教官陳孝盈讓50生不中輟

新北市教育局今舉辦師鐸獎教師表揚活動，邀請新北6位師鐸獎得獎者分享，其中，現任教育局校園安全室副督導陳孝盈，在三重高中擔任教官13年，輔導50位孩子不再中輟，甚至持續幫助畢業的學生。由於外型神似英國喜劇演員豆豆先生，學生在祝福卡上畫上豆豆先生並貼滿卡片，讓他現場忍不住感動落淚。

三重高中校長曾慧媚、主任王可杰今代表學生出席，感謝教官陳孝盈。王可杰說，陳在三重高中服務的13年，輔導50位不再中輟並穩定就學，很多學生想念教官在校時期的陪伴，特別製作祝福卡片。陳孝盈說，他在學校期間經常巡堂，看哪些孩子沒來上課，一發現學生沒來會透過電話、家訪關心，甚至還去載學生來學校，由於關心的孩子狀況比較多，有些人在少觀所，他也會寫信給學生們。

陳說，在校學生有學校機制可持續關心，但一畢業就較難掌握情況，因此陳設「三重豆豆先生闖天下」粉專，讓畢業的孩子還找得到他求助。

集美國小校長高淑真在丹鳳國小任職期間，曾照顧過一位內向害羞、無法輕易與人交流的五年級孩子，高每次遇到孩子都會主動關心，並傾聽他的困擾，就算轉任到集美國小也不間斷，現已是高三的王姓學生感念高的陪伴，並指平常都是校長請他吃飯，現在他已在打工「換我請您吃飯。」

同樣以老師為志向，現就讀台師大光電工程系碩士一年級的盧孟君，回憶國中時期的自己很悲觀且負面，但安溪國中輔導主任吳俊叡總是陪伴她度過很多低潮時期，甚至一開始她沒回應老師，吳俊叡卻一路陪伴5小時，此舉也打動她願意開口說話。