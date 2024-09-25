打破文組無用論！歐陽立中靠「日更臉書貼文」 從名師走入創作者道路

AI熱潮下，台灣大學資訊相關科系變熱門，文組學生真的沒出路？國文名師、寫作教練歐陽立中卻靠著國文系的專長：說故事和寫作，突圍成功，開設的線上課程也吸引數千學生訂閱。他也因此決定離開教職鐵飯碗，尋找職涯新天地。他如何堅持天天寫臉書？怎麼寫？真的有用嗎？

被稱為「最斜槓的國文老師」，歐陽立中擅長以時事和遊戲融入教學，曾獲新北市Super教師獎。不過，歐陽立中卻在執教滿十年之際，毅然決然離開穩定的教職，成為一名自由工作者，開啟個人品牌之路。

歐陽立中的「爆文寫作課」、「國文必修課」線上課程吸引近4000名學生，而他的Podcast節目「Life不下課」評分更高達4.9星，廣受觀眾好評。作為典型的文科生，歐陽立中在國文系和中文所受的完整訓練，讓他擁有出色的表達力與故事力。

與眾不同的是，歐陽立中還具備「專業商業化」的能力，讓故事力變成謀生工具，不僅打破「文組無用論」的刻板印象，更打造出個人品牌。在AI時代，歐陽立中靠著三大心法，展現文組突圍的可能性，並殺出一條嶄新的職涯道路。

他給高中生一堂難忘的國文課，用遊戲教古文

從小，歐陽立中就喜愛玩各樣遊戲。從師大國文系畢業後，他順利考上高中教師，彷彿扮演「通靈少男」，帶領國文課本裡千年前的古人和古文，穿越時光隧道，來到16、17歲的學生面前。歐陽立中在教學法中，融入自己熱愛的遊戲體驗，讓學生領略古典文學之美。

台灣的夏天燠熱難耐，高中學子們無心於課室學習，有天，歐陽立中教到荀子〈勸學篇〉，於是，他帶學生到戶外空地，用五瓶飲料玩一場「人生起跑線」遊戲。當學生們各個摩拳擦掌，準備搶擺在終點線的五瓶飲料，歐陽立中卻要他們先站在起跑線上，符合問題敘述的人可以往前一步，不符合的則要後退一步。

前幾題分別是：你是獨生子嗎？你跟雙親一起生活嗎？你的父母會陪你讀書嗎？三題後，很多學生開始抗議，「為什麼我要退後！又不是我能決定的！」而遊戲的最後三題則是：你的成績幾乎保持在班上前10名、你有持續閱讀課外書籍、你對未來非常明確要念什麼科系。結束一輪問答，學生們前前後後站在不同位置，這時，歐陽立中才讓他們往前衝，開始搶飲料。

比賽結束後，學生們抗議比賽不公平，特別是沒搶到飲料的人。這時，歐陽立中才悠悠地說，「每個人的人生起跑點本來就不同，」但是，學習卻可以成為改變人生的契機。轉眼間，歐陽立中已將結論扣合荀子〈勸學篇〉的核心，強調學習的重要性，透過這場遊戲，歐陽立中給高中生上了一堂永生難忘的國文課。

不只教學法創新，歐陽立中也會在臉書上分享教學心得，這堂〈人生起跑線〉文章獲得超過3萬個讚，讓他的「遊戲教學法」一舉成名。不過，文章的爆紅並非偶然，乃仰賴前面數年的耕耘累積。

堅持日更臉書聽來笨又累，卻有複利效應

許多人天天喊著想要經營自媒體，但是少有人能像他如此有紀律。歐陽立中從2018年開始，給自己訂定目標：每天寫一篇臉書貼文，主題包含教學專業分享、讀書摘要和生活感想。這可以說是最簡單，但也最累的方式，因為不管每天多忙碌都得無腦堅持地寫。

但是他就這樣每天一篇文，寫著寫著，歐陽立中寫到出版三本書，甚至變為「爆文寫作專家」，出書教導小編如何寫流量超高的「爆款文」。

現在的歐陽立中已是社群寫作教練，但他也曾走過乏人問津的時期。歐陽立中回憶，剛開始寫作的前兩年，「都只有親朋好友按讚啊，」即便如此，歐陽立中仍堅持每天寫，直到經歷寫作的複利效應。

談起文組生的優勢，歐陽立中自豪地說，「我們會在熟悉跟陌生之間找平衡點，」他以自身為例，因著國文系對文本寫作和同理共情的能力培養，歐陽立中能從生活或工作中獲得啟發，且藉著精采的故事鋪陳，精準地說出讀者的感受。

歐陽立中能從生活或工作中獲得啟發，且藉著精采的故事鋪陳，精準地說出讀者的感受。遠見記者蘇義傑攝影

要當創作者，不可能一招走遍天下，因此，歐陽立中運用「第二曲線」思維，來經營他的內容事業。在學校期間，歐陽立中開始教桌遊融入教學；疫情後，他又發展出「故事學」，踏入故事行銷領域；正式成為自由工作者後，歐陽立中又開設「爆文寫作課」線上課程。

透過跨領域閱讀和學習，歐陽立中能開設不同課程，雖然他原先是中文教學專業，但現在歐陽立中的讀書會也涵蓋許多金融理財、AI趨勢等主題，坐實「斜槓國文老師」的稱號。

當AI風潮席捲而至，許多人看衰文組發展時，歐陽立中卻逆勢而行，他甚至已經開始構思「以人文思辨力，駕馭AI寫作」的相關內容和產品，徹底解放文組生的創作力，以寫作專業闖出另一片天。

（本文出自2024.09.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）