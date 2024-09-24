跨黨質詢教育 立委籲改善3C成癮、加強技職

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「兒少滑手機造成學習能力降低，需由政府協助改善！」民進黨立委陳培瑜24日呼籲行政院號召文化部、衛福部與教育部，推動閱讀改善3C成癮；民眾黨立委林國成則認為，我國過去技職教育成功，才能創造經濟奇蹟，但在民進黨執政過程中並未有效推動技職教育，盼仿效瑞士與德國，有更積極的作法。

政府協助改善成癮

陳培瑜於總質詢時表示，3C是中性的，但過度使用會造成兒少困擾，許多家長與老師都發現小孩出現注意力不集中、就學後情緒不穩的狀況，而且也會影響兒少的語言讀寫問題，然後台灣調查顯示3到5歲的3C使用時間愈來愈長，尤其短影音對兒少注意力有很大損害，此議題需提高到行政院層級因應。

她呼籲，許多學者已經開始呼籲增加閱讀，對抗3C成癮的狀況，研究顯示閱讀可活化大腦，且AI應該是很好提供知識的平台，盼行政院統整文化部、衛福部與教育部，推動紙本與數位閱讀、增加親子共讀、師生伴讀等方式，由政府協助兒少對抗3C成癮問題。

「體育署有做數位典藏（例如上傳影音記錄），但沒啥民眾知道！」陳培瑜也指出，職棒選手周思齊近日引退時，呼籲政府要為台北市立棒球場（大巨蛋前身）立碑紀念，政府在體育記憶、歷史考據上應該有更多努力，希望在未來成立的運動發展部要更重視台灣體育發展史的傳承與紀錄。

技職教育要加強

林國成則說，台灣5、60年代的技職教育成功，因此才有台灣經濟奇蹟，甚至台積電也是透過技職教育培育的人力撐起，但如今營造業、旅館業、公車與台電修電線都需要移工，本土技職勞力短缺，恐導致很多手藝失傳。他批評說，民進黨執政以來，技職教育並沒有延續很好，才會導致中階勞力的短缺。

「賴清德都說要重視技職教育了，盼各部會動起來！」林國成說，瑞士沒有勞工抗爭、很少出現重大罷工，卻有全世界最好的手錶產業；德國有師徒一對一指導，技職學生實習有薪水、畢業即就業，相關政策台灣應該多借鏡。卓榮泰則表示，會請部會評估設施更新與師資是否足夠，會儘快處理相關問題。

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