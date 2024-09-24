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學權調查分數高 學團批脫離現實

聯合報／ 記者李芯／台北報導
學生和公民團體昨天舉行「退回重做！學權調查背離現實，教育部勿自欺欺人」記者會。記者邱德祥／ 攝影
學生和公民團體昨天舉行「退回重做！學權調查背離現實，教育部勿自欺欺人」記者會。記者邱德祥／ 攝影

教育部日前公布去年「學生權利調查報告」，多個學生團體昨對此召開記者會，強調學權的落實情況與調查大相逕庭，調查僅著重制度建立與否，而非其落實與學生滿意程度，呼籲「退回重做」。教育部回應，將邀請學生團體參與討論，研議改善調查機制。

台灣學生聯合會副秘書長馮輝倫說，「學生權利調查報告」以學生自治、平等保障、思想信念及宗教自由等八大項度衡量，結果顯示我國大專校院整體學權平均指標已達百分之九四・一的極高分數，但這跟校園現場自治經驗嚴重脫節。

台大原住民學生反歧視行動小組成員Mauna Delau認為，調查多是以學校是否制訂規定為指標，而非實際成效。舉例來說，調查詢問學校是否有依照歲時祭儀時間保障學生請假，但原住民學生在學校面對的是行政體系的各種刁難、甚至各樣歧視，這才是真正希望改善的現況。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖也說，這項調查著重制度建立與否，而非制度的落實與學生滿意程度，因此無法反映學生真實狀況。此外，他認為國教端的學生權益與大學相同重要，建議調查應該要擴展到中學階段，且提高頻率到一年一次。

李瑞霖代表學生團體呼籲教育部，這份報告排除了弱勢學生的實際處境，空有抽象制度而無學生實際感受，應退回重做。

教育部回應，現行大專校院學生權利調查題目於實施前，亦蒐集學生團體在內的專家學者與民間團體多元意見檢討修正，也有調整及新增題目，希望能更清楚掌握學生權利的現狀。不過，有關各大專校院實際狀況，教育部認為，就現實觀察而言仍有可精進空間，亦樂見校方與學生作為學校重要成員共同推廣多元議題。針對學生團體的建議，教育部將邀請學生團體參與討論，啟動改善調查機制的研討。

原住民 教育部

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