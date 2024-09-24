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全球前2%頂尖科學家 我入選1407人

聯合報／ 記者沈能元李芯／台北報導
二○二四年「全球前百分之二頂尖科學家」名單出爐，清華大學材料系講座教授葉均蔚在科學影響力排行榜中名列全台第一。圖／清大提供
二○二四年「全球前百分之二頂尖科學家」名單出爐，清華大學材料系講座教授葉均蔚在科學影響力排行榜中名列全台第一。圖／清大提供

二○二四年「全球前百分之二頂尖科學家」名單出爐，我國在年度科學影響力排行榜不分學門領域入選一四○七人，清華大學材料系講座教授葉均蔚列名第一，北市立關渡醫院院長陳亮恭連續五年位居台灣臨床醫學科學家之首。

全球前百分之二頂尖科學家，約廿二萬名科學家入選，我國在年度科學影響力排行榜中，不分學門領域共入選一四○七人，前五名是清華大學材料系講座教授葉均蔚，亞洲大學醫技系何玉山，台北大學企管系特聘教授陳宥杉 ，亞洲大學經營管理學系講座教授曾明朗，台中教育大學講座教授兼副校長黃國禎。

臨床醫學領域三五六人，陳亮恭位居台灣臨床醫學科學家之首，國衛院兼任研究員曾慶孝、台大教授鄭安理分居二三名。陳亮恭說，台灣高齡化的速度為人類歷史未見，希望國家能以科學角度思考人口高齡化衍生議題，更期待有更多資源支持。

國內臨床醫師排行前廿名中，北榮體系共有六名、台大四人入榜，其中曾慶孝與楊泮池因職務調動，改隸屬國衛院與中研院。此外，長庚體系三名、高醫兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。台灣今年科學家上榜人數與去年相去不遠，但全球入選科學家人數增加近萬人，我國占比並未增加，專家認為是值得重視的警訊。

台北榮總院長陳威明表示，對於北榮在高齡、精神、婦產和家醫領域獲得佳績，非常欣慰。台北榮總是國家級醫學中心，支持研究不遺餘力，對於年輕世代投入研究領域，更是鼓勵。但他也強調，醫院絕對沒有給壓力，希望大家自動自發，透過研究的力量提高影響力，造福人群。

台大副院長高嘉宏位居國內臨床醫學科學家第四名，他表示，就他個人來說這是很大的榮譽，但「每位進入排名醫師的背後，都有一個團隊。」台大醫院重視學術研究以及醫療服務及教學，在院長吳明賢支持下，全院一年研究經費高達四億元，高於醫院每年來自健保的盈餘，研究團隊除了有資深醫師，也鼓勵更多年輕醫師加入。

「全球前百分之二頂尖科學家」已連續五年公布，由史丹佛大學專家透過 Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。

台大醫院 科學家 醫學

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