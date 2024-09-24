全球前2%頂尖科學家 我入選1407人

二○二四年「全球前百分之二頂尖科學家」名單出爐，我國在年度科學影響力排行榜不分學門領域入選一四○七人，清華大學材料系講座教授葉均蔚列名第一，北市立關渡醫院院長陳亮恭連續五年位居台灣臨床醫學科學家之首。

全球前百分之二頂尖科學家，約廿二萬名科學家入選，我國在年度科學影響力排行榜中，不分學門領域共入選一四○七人，前五名是清華大學材料系講座教授葉均蔚，亞洲大學醫技系何玉山，台北大學企管系特聘教授陳宥杉 ，亞洲大學經營管理學系講座教授曾明朗，台中教育大學講座教授兼副校長黃國禎。

臨床醫學領域三五六人，陳亮恭位居台灣臨床醫學科學家之首，國衛院兼任研究員曾慶孝、台大教授鄭安理分居二三名。陳亮恭說，台灣高齡化的速度為人類歷史未見，希望國家能以科學角度思考人口高齡化衍生議題，更期待有更多資源支持。

國內臨床醫師排行前廿名中，北榮體系共有六名、台大四人入榜，其中曾慶孝與楊泮池因職務調動，改隸屬國衛院與中研院。此外，長庚體系三名、高醫兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。台灣今年科學家上榜人數與去年相去不遠，但全球入選科學家人數增加近萬人，我國占比並未增加，專家認為是值得重視的警訊。

台北榮總院長陳威明表示，對於北榮在高齡、精神、婦產和家醫領域獲得佳績，非常欣慰。台北榮總是國家級醫學中心，支持研究不遺餘力，對於年輕世代投入研究領域，更是鼓勵。但他也強調，醫院絕對沒有給壓力，希望大家自動自發，透過研究的力量提高影響力，造福人群。

台大副院長高嘉宏位居國內臨床醫學科學家第四名，他表示，就他個人來說這是很大的榮譽，但「每位進入排名醫師的背後，都有一個團隊。」台大醫院重視學術研究以及醫療服務及教學，在院長吳明賢支持下，全院一年研究經費高達四億元，高於醫院每年來自健保的盈餘，研究團隊除了有資深醫師，也鼓勵更多年輕醫師加入。

「全球前百分之二頂尖科學家」已連續五年公布，由史丹佛大學專家透過 Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。