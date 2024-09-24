「全民英檢」2025年日程公布，擴大測驗費補助對象

2025重要日程公告

「全民英檢」（GEPT）主辦單位財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）公布2025年測驗日程表，並宣布擴大測驗費補助對象，扶弱措施將從低收入戶家庭涵蓋至中低收入戶家庭。「全民英檢」全年共23場次供選擇，明年首次初級測驗即將於今年10/2（三）開放報名；中級測驗將於11月初報名。

擴大測驗費補助對象

為鼓勵英語學習，提供考生更好的服務與支持，自2025年起「全民英檢」將擴大行之有年的測驗費補助對象，除維持年滿65歲考生及低收入戶家庭人士可享有補助外，新年度也將中低收入戶家庭人士一併納入。LTTC表示目前坊間其他英檢測驗未提供中低收入戶報名費用優惠，但為幫助減輕經濟弱勢考生之負擔，同時參考國家考試提供中低收入戶測驗費優惠之作法，決定擴大「全民英檢」測驗費補助對象。

LTTC進一步說明，每年「全民英檢」報名，低收入戶家庭考生可申請至多2次全額免費的優惠，全年有將近2,000名考生受惠；未來中低收入戶家庭考生也將受理申請，全年度不限次數，報名均可享7折優惠，期望能減輕學生的經濟負擔，促進更多人參與英語學習。

圖／LTTC 提供

申請國外進修採認全民英檢成績

LTTC表示「全民英檢」成績目前已獲29國80所大學採認，如加州大學柏克萊分校、紐西蘭奧克蘭大學等。現在國內大學學生可以用全民英檢成績作為英語能力證明申請暑期遊學、學分班、交換生、學位學程，不必像過去一定要有托福或雅思等英語測驗。據臺大國際事務處(NTU-OIA)統計，每年有超過20名臺大學生，持GEPT成績申請海外進修。「全民英檢」國際採認清單詳見。

官方學習資源全新上巿

值「全民英檢」明年(2025)滿25周年前夕，LTTC推出最新初、中、中高級官方模擬試題，將於今年十月份上架。全新學習資源內容完整收錄聽讀說寫四項測驗，以協助考生備考更有信心。報名測驗時加價購另享折扣及免運費優惠。

欲了解更多資訊，請至全民英檢官方網站或撥打客服專線。

【GEPT官方網站】：www.gept.org.tw

【客服專線】02-23697127

圖／LTTC 提供