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藝術永續國際論壇10月登場 聚焦文化政策產業發展

中央社／ 台北23日電

國立台北藝術大學將於10月4日、5日舉行藝術永續國際論壇，即日起開放報名，以「文化政策」與「產業發展」為雙主軸，希望汲取國際經驗，並落實在地實踐。

北藝大今天發布新聞稿指出，由北藝大舉辦的「藝術永續國際論壇」自2022年開始，分別以「倡議」、「實踐」為主題，汲取國際經驗、號召國內參與，與眾多夥伴機構攜手協力，展開藝術永續的策略和規劃並付諸實踐。

第3屆藝術永續國際論壇將於10月4日、5日登場，今年以推廣為目標，採「文化政策」與「產業發展」雙主軸，規劃「藝術永續文化政策」、「永續節慶」、「劇場綠皮書2.0」、「博物館永續發展」、「社會青年的永續實踐」等5大主題，並邀請近40名台灣及國際專家學者參與盛會。

北藝大表示，今年論壇邀請多名文化藝術領域國際專家與會，英國藝術委員會、法國亞維儂藝術節、澳洲雪梨燈光音樂節、澳洲應用藝術與科學博物館、英國曼徹斯特博物館等單位的永續行動領導者，以及在英國、歐洲、澳洲等地實踐「劇場綠皮書」的業界先進，將以線上講座參與論壇。

今年大會還邀請投入永續領域的青年行動者，分享文化藝術與教育領域的永續案例，展現台灣青年付諸永續行動的生命情懷與創業理想，來自台灣多個政府單位或機構代表，將分享各自領域進行中的計畫與行動。

除了藝術永續國際論壇外，北藝大還將於10月7日、8日於國家兩廳院舉辦「創意氣候領導力」、「劇場綠皮書2.0之永續營運」與「劇場綠皮書2.0之永續製作」等3場專業工作坊，各場名額有限，將依報名順序採審核錄取方式邀請參加。

北藝大說明，創意氣候領導力工作坊是為全球文化藝術專業者設計的培訓課程，將從文化角度探索氣候變遷，以正義和共融的方式倡導社會的積極變革；劇場綠皮書工作坊將指引參與者利用「場館營運檢核表」、「永續製作計算器」等工具，有效管理劇場營運與節目製作的永續方案，並在地化落實成為台灣劇場的永續行動。

劇場 永續 澳洲

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