學團質疑權利調查脫節 教部：將啟動改善調查研討

教育部日前公布大專生權利調查結果，學生團體今天質疑與現場學生經驗脫節，呼籲退回重做；教育部回應，調查主要是掌握制度的建立狀況，後續將啟動改善調查機制的研討。

教育部11日公布民國112年「公私立大專校院校園學生權利調查」結果，「學生自治」、「學習與受教權」、「表現自由」、「思想、信念及宗教自由」、「隱私權」、「平等保障」、「學生獎懲與申訴」、「學生勞動權益」等8大項度，平均指標符合百分比為94.1%。

多個關注學生權利和性別與族群倡議的學生團體今天召開記者會，質疑教育部公布的112年學生權利調查報告和現場學生經驗嚴重脫節，呼籲調查退回重做、強化制度落實與成效評估。

教育部透過文字說明，現行大專校院學生權利調查自106年起開始實施，每3年調查1次，均維持8大項度，問卷設計及抽樣有其一致性，因此調查結果的比較仍具有參考價值。

關於調查題目，教育部提到，實施前已蒐集專家學者與民間團體（含學生團體）多元意見進行檢討修正，調整精進指標內容，在106、109年調查結果中達100%的題目，已於112年調查時刪除，另調整及新增題目，希望能精益求精，更清楚掌握學生權利的現狀。

教育部補充，本調查為能精確掌握制度建立狀況，僅能明確在題目敘述上詢問是否有保障基本權利，屬於制度建立與否的調查；至於各大專實際狀況，就現實觀察而言，仍有可精進空間，教育部樂見校方與學生共同推廣多元議題，促進校園友善。

至於學生團體建議調整現行調查對象的選擇、問卷設計及題目設定、擴大調查範圍等，教育部表示，將邀請學生團體參與討論，啟動改善調查機制的研討，讓大專校院學生權利調查的程序及效益越來越好。