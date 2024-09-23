影／批教育部學權調查背離現實 學生和公民團體要求退回重做

學生和公民團體今天舉行「退回重做！學權調查背離現實，教育部勿自欺欺人」記者會。教育部近期公布大專校院學生權利調查結果，該數據結果指出整體學生權利的平均指數標高達94.1%，然多個關注不同議題的學生團體今天在立法院舉行記者者會，指控教育部的學生權利調查結果背離現實，未能準確反映多元群體學生實際面臨的議題。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，調查結果與過去團體倡議經驗相去甚遠，調查報告僅側重於制度的架構，然而抽象的數字是否能真正轉化成學生們的實際感受與保障，教育部還需要更多細部調查與檢討。台灣學生聯合會副秘書長馮輝倫指出，本調查由校方提供十位代表中抽五位填答，此方法可能誤判真實情況，如填答者若為非身心障礙者未必能充分理解無障礙設施情況，另外某些題目名詞義模糊不清，每一位填答者可能因標準不同產生分歧。

原住民學生反歧視行動小組的Mauna Delau 強調，本份調查以學生的觀察為指標，忽略受測學生不一定能充分理解原住民學生困境，導致調查結果背離原民學生經驗、形成多元文化措施充分的表象。原住民學生最常遇到的困境是落實制度的行政體制與流程中的歧視、偏見與不友善，也完全無法在本調查中呈現。