曹永和故居遭拆 台大研協：當天才按電鈴通知相鄰住戶

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聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大研究生協會今日召開記者會指控，台大拆除的日式宿舍6號建物和8號建物為日式雙拼住宅，拆除6號可能會對8號的建築結構造成損害，台大卻是在拆除當日的清晨7點多，才帶著工人按下電鈴通知，並立即開始動工。圖／台大研究生協會提供
台大研究生協會今日召開記者會指控，台大拆除的日式宿舍6號建物和8號建物為日式雙拼住宅，拆除6號可能會對8號的建築結構造成損害，台大卻是在拆除當日的清晨7點多，才帶著工人按下電鈴通知，並立即開始動工。圖／台大研究生協會提供

溫州街52巷2、4、6號的日治時期官舍日前遭台大拆除，相鄰6號的8號房舍至今還有人居住。對此，台大研究生協會今日召開記者會指出，台大卻是在拆除當日的清晨7點多，才帶著工人按下電鈴通知，並立即開始動工。且台大不僅對屋內的高齡住戶沒通知，對里長也一聲招呼也沒有。

今年5月28日，台北市文資審議會就台灣史巨擘曹永和故居在內的「溫州街52巷2、4、6、8號」進行審議，最終評為「不具文化資產價值」，未能成為古蹟、歷史建築或紀念性建築，文化界與學界旋即發起連署與訴願。台大研究生協會今日召開記者會指控，才不到4個月，台大在9月19日就急著下令拆除。

台大研究生協會學術事務部部長莊詠竹表示，現在台大教授遺孀何師母仍然居住於8號建物，台大承諾終身可居。被拆除的6號建物和8號建物為日式雙拼住宅，拆除6號可能會對8號的建築結構造成損害，台大卻是在拆除當日的清晨7點多，才帶著工人按下電鈴通知，並立即開始動工。

莊詠竹轉述，大學里里長吳沛璇也指出，連著拆除3間百年老屋，對里內生態人文環境影響如此之大，台大不僅對屋內的高齡住戶沒通知，對里長也一聲招呼也沒有。台大昨日向媒體主張，拆除前有明確告知，施作時不會影響8號房舍安全，莊詠竹指出，何師母表示根本不清楚，質疑台大是如何通知？何時通知？這之間的資訊落差究竟如何發生、又應該如何防範？

文資工作者、溫州街住民陳勤忠表示，前天是全國古蹟日，文化部長李遠才說：「保留古蹟比蓋豪宅重要。」 ，難道不具文化資產身份，就只有拆除的選擇嗎？他說，台大21年前拆除溫州街房子都還開公聽會，現在卻更倒退，連溝通都沒有。

台大研協會前副會長高鉦詠指出，監察院曾要求台大檢討文化資產保存，台大百歲在即，屢屢拆除老屋已經成為污點，只剩下主張合法與否的官僚心態。臺靜農故居也曾未被認定為文化資產，若當時台大校方急著拆除，就沒有現在的臺靜農故居。

台大研協會呼籲，對於關心台大歷史文資的各方，應更積極展開溝通，說明校方的替代性保存作法，而非將各界建言關懷當成猛獸能避則避，認為法律上沒問題，就當作事情處理完善，更應有人文關懷的意識與責任感。

台大 文化資產 歷史建築

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