教育部調查學權指標高達94.1% 學生團體：應退回重做

教育部日前公布112年的「學生權利調查報告」，多個學生團體今日對此召開記者會，強調學權的落實情況與調查大相逕庭，調查僅著重制度建立與否，而非其落實與學生滿意程度，並排除了弱勢學生的實際處境，呼籲「退回重做」。

台灣學生聯合會副秘書長馮輝倫說，日前教育部公布112年「學生權利調查報告」，報告指出，以學生自治、平等保障、思想信念及宗教自由等8大項度衡量，我國大專校院整體學權平均指標已達百分比94.1%的極高分數，但這跟校園現場自治經驗嚴重脫節。

馮輝倫表示，台學聯過去一年收到很多大專校院申訴，學權的落實情況可說與調查大相逕庭。他質疑該報告的調查內容有瑕疵，首先是填答者與實際接觸的群體不同，恐導致誤判實際狀況；再來是問卷定義模糊，填答者可能會有不同理解，例如有題目問學生代表能參加哪些會議，但「出席」跟「列席」差很多，即便能出席也不確定是不是能拿到麥克風。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁直言，教育部的調查結果非常漂亮，但從過去的倡議經驗和與學生實際接觸的狀況來看，得到了許多和校園經驗相去甚遠的反應，像是調查以二元性別為主要框架，忽略多元性別的需求。她希望教育部重新審視調查，只有透過更細緻的調查，才能真正了解學生需求、改善校園環境。

台大原住民學生反歧視行動小組成員Mauna Delau認為，調查經常是以學校是否制訂規定為指標，而非實際成效。舉例來說，調查詢問學校是否有依照歲時祭儀時間保障學生請假，但原住民學生在學校面對的是行政體系的各種刁難、甚至各樣歧視，這才是真正希望改善的現況。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖也說，這項調查著重制度建立與否，而非制度的落實與學生滿意程度，因此無法反映學生真實狀況。此外，他認為國教端的學生權益與大學相同重要，建議調查應該要擴展到中學階段，且提高頻率到一年一次。

李瑞霖也代表學生團體呼籲教育部，這份報告排除了弱勢學生的實際處境，空有抽象制度而無學生實際感受，應退回重做。