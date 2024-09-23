多語繪本心得甄選 鼓勵親子共讀認識多元文化

教育部舉辦全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選，即日起受理徵件，將採擇優錄取，希望藉此提升全民對多元文化的認識，並鼓勵親子共讀。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升全民對多元文化的體認與交流，教育部國民及學前教育署舉辦「113年全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，即日起至10月18日受理徵件。

國教署說明，這項活動至今已辦理10年，112年度有494人參賽，81人獲獎；今年競賽分為幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組等5組，並設置特優、優等、甲等、佳作、入選等獎項，採擇優錄取。

以112年國小低年級組特優作品「世界的孩子 不一樣的生活」為例，作品由彰化縣南郭國小學生吳宜蒨撰寫，老師黄郁芝指導，內容描述7個不同國家的小朋友每天的生活習慣，縱使食衣住行皆有不同，但只要抬起頭，看見的仍是同一片天空，傳遞「世界就像是地球村，要了解別人生活方式並尊重」，讓孩子能了解不同國家的文化。

國教署表示，多元族群是台灣社會發展的特色，藉由辦理全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動，希望倡導多元文化繪本親子共讀為起點，鼓勵親子共學，養成學生喜愛閱讀的習慣，並促進國際族群融合及多元文化傳承。