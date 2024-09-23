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學校被改名 教部要Google提解方

聯合報／ 記者李芯／台北報導
全教總認為，主管全國教育事務的教育部，應協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。圖／聯合報系資料照片
全教總認為，主管全國教育事務的教育部，應協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。圖／聯合報系資料照片

Google地圖近期掀起「改名之亂」，全國多所學校受害，甚至有學校報警。對此，教育部表示，已主動聯繫Google公司，要求提出解決方案，也聯繫主管機關數位發展部處理。目前各級學校可使用Google提供的更正表單提報要求，以利學校回復名稱。

Google地圖近期有學校被改為監獄、猴子中學、失敗中學，引發校方困擾。全教總指出，這樣惡意更名的網路侵權、侵害名譽行為，Google公司身為網路平台服務提供者，亦有不作為侵權責任，呼籲應盡速處理本次風波，並建立機制避免使用者惡改資料。全教總也要求教育部協助受害學校向侵權行為提起團體訴訟。

教育部回應，已通知各級學校暫行處理方式，包含使用Google提供的更正表單提報。教育部也已聯繫主管機關數發部，數發部承諾於本周督促Google儘速處理。

地圖 教育部 網路

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