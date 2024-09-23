葉丙成：補全科 破壞孩子自主學習

標榜適性揚才、減輕學生壓力的一○八課綱上路多年，高中生補習、學習歷程檔案軍備競賽的情況不斷受到關注。教育部政務次長葉丙成指出，他其實並不反對補習，反對的是貿然讓孩子補「全科班」。至於該不該參加大學科系營隊，他表示可作為探索科系的方式，但強調參加營隊並不是申請大學「必要」條件。

葉丙成昨在臉書發文表示，先前在高雄演講時，很多人以為他反對補習，但其實不是。他認為，如果孩子努力過後，和某個學科的老師的頻率對不上，怎麼努力都學不好，去找其他老師補習也是無可厚非、合情合理的。

然而，葉丙成觀察，以前很多學生都是補個一、兩科不拿手的科目，其他三、四科還是靠自己讀，才能保有自主學習能力，未來也比較能適應大學「靠自己讀」的文化。現在的家長卻很容易焦慮，還沒開學就先幫孩子決定補全科，當孩子所有科目都補，會完全破壞孩子的自主學習能力，孩子也會覺得補習班還會再講一次，導致在學校上課輕慢、容易分心。

至於高中生該不該參加大學科系營隊，葉丙成表示，很多家長以為參加營隊是申請大學的「必要」條件，但其實申請大學時，教授並不會因有參加營隊就加分。大學科系營隊是要幫助高中生認識該科系，他請家長不要以為有參加營隊的紀錄推甄會加分，而為此讓孩子參加營隊。