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回響／穿制服爭議 北市：尊重學生訂規範

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北報導

教育部近年逐年放寬校園制服管理，但雙北多數學校仍有穿制服規定，加上制服材質不吸濕排汗，讓學生苦不堪言，引發論戰。北市教育局表示，學校應以尊重學生為原則來訂立規範。

本報昨刊出「制服專題」，在網路上掀起討論，有網友點出制服布料都很差、價格偏高，有人直言，「時代在進步材質也要進步」。但也有民眾說，穿制服方便管理，且不會讓學生因貧富落差遭排擠，各方看法不同。

北市國小家長聯合總會長吳政鴻表示，國中小因價值觀尚未成熟，易產生比較心態，加上穿便服學校管理較困難，他認為不一定要強硬性統一，只要能讓學校好辨認也是不錯的應變之道。

民進黨議員顏若芳說，制服文化意圖以齊頭式平等提升管理效率，形同把校園當軍隊在管，應漸進式地讓制服文化離開校園，回到以人為本的思考模式。

不過，國民黨議員曾獻瑩認為，學生成長階段仍應有適當的群體性，把紀律、制度作為訓練，學校也能方便管理，「不必把制服當作威權文化，更不贊成把穿制服當作軍隊管理，那和真正的當兵差多了。」

北市教育局表示，依教育部的學校訂定學生服裝儀容規定原則，各校應透過民主參與，廣納學生及家長意見，訂定校內相關服裝儀容規定，以尊重學生意願為原則，不應強制或性別差異，將積極督導學校尊重學生個別意願。

制服 北市 校園

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