「改校名之亂」延燒全台 教育部：已聯繫Google、數發部

Google地圖近期掀起「改名之亂」，全國各地多所學校遭改名，引發學校困擾，甚至有學校報警。對此，教育部表示，已有主動聯繫Google公司，要求提出解決方案，也聯繫主管機關數位發展部處理。目前各級學校可使用Google提供的更正表單提報要求，以利學校回復名稱。

Google地圖學校「改名之亂」，有學校的名稱被改為監獄、猴子中學、失敗中學，引發校方困擾。對此，全教總今日發布新聞稿指出，Google公司應善盡管理人之責，立即更新正確資訊，而主管全國教育事務的教育部，應協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。

教育部回應，Google Map服務是由Google公司管理維運的服務，僅能由Google公司修正，非教育部所能管轄。事件發生後，為協助學校，教育部也主動透過Google公司台灣教育部門聯繫該公司負責單位，請其儘速提出解決方案，避免各校耗時重複修正名稱。

教育部表示，已通知各級學校暫行處理方式，包含使用Google提供的更正表單提報更正要求以及設定商家擁有權等做法，以利學校回復名稱。教育部也已聯繫主管機關數發部，數發部已承諾將於本週督促Google儘速處理，並避免類似情事在未來繼續發生。