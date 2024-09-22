Google地圖「改名之亂」引發學校困擾 全教總籲教育部出手

Google地圖學校「改名之亂」，有學校的名稱被改為監獄、猴子中學、失敗中學，引發校方困擾。對此，全教總認為Google公司亦有「不作為」侵權責任，應善盡管理人之責，且教育部需協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。

全教總今日發布新聞稿指出，近來Google地圖掀起「改名之亂」，全國各地多所學校遭到惡意改名，學校除了發出聲明報警備案外，資訊人員連夜加班向Google提出修正，至今仍有多間學校未改回。

全教總指出，改名之亂越演越烈，已造成各級學校困擾，且此一網路改名風波也蔓延到香港學校，引發網路服務提供者未盡善良管理人責任的質疑。另外，身為教育主管機關的教育部，對待此事卻顯態度消極，僅要求學校自行處理，讓學校在第三方平台的放任下，不斷遭受網路改名攻擊。

全教總建議，遭受改名攻擊之學校，應立即保全遭惡意不當亂改資料證據。同時，也主張Google公司應善盡管理人之責，立即更新正確資訊，而主管全國教育事務的教育部，應協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。

全教總向Google公司喊話，這樣惡意更名的網路侵權、侵害名譽行為，身為網路平台服務提供者，亦有不作為侵權責任。呼籲Google除應盡速處理本次風波外，亦應建立機制避免使用者惡改資料，並建議教育部協助受害學校向侵權行為提起團體訴訟，儘快平息風波。